寶雅雙店、全聯三連 嘉義市興業商圈爆發力全開「新品牌大道」崛起

嘉義市興業東、西路商圈近年商業能量急速升溫！隨著中油嘉義廠釋出閒置土地出租民間活化利用，短短不到1公里路段，如今聚集2家寶雅、3家全聯，加上「魚中魚」寵物量販、振宇五金、健康城與即將登場的多那之咖啡等進駐，讓夜色沉寂的興業商圈中油舊廠周邊，成為嘉市區新崛起「品牌大道」

寶雅在興業東、西路各開1店，2間店相距僅約800公尺；全聯福利中心也新開1家興業東路店，距原店不到400公尺。整條興業東西路因此同時出現2家寶雅與3家全聯，形成難得一見「雙店策略、三店聚勢」現象。最新開幕的寶雅嘉義新民二店，原址為日式燒肉火鍋店，外觀兩層挑高、氣派明亮，與不到百公尺外的另1家寶雅新名店遙相呼應。

隨著多家連鎖品牌陸續插旗，興業東路夜晚街景燈火通明。民眾笑稱，「以前這裡晚上黑漆漆，現在越來越像小台北」。這波商業聚集效應，不僅帶動地段租金與人潮，也凸顯嘉市消費者偏好「好停車、好逛街」生活型態。

市府配合商圈成長，推動興業東西路人行道拓寬與街景改善工程，讓道路更好走、視覺更開闊，店家更容易被看見，商業氣氛更具延展性。交通處統計，目前興業商圈周邊共設800多個汽車格、900多個機車格，足以應付人潮停車需求。

中油舊廠土地再利用成功活化城市邊緣區，吸引大型連鎖品牌群聚，地方人士期待持續配合商圈需求，完善交通、景觀與公共設施，打造興業東西路成為新地標「都會生活走廊」，讓城市繁榮與生活便利兼具。