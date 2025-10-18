嘉義市改善人行道 禁停機車惹議

嘉市府推動前瞻計畫提升道路品質、人行安全，獲中央補助與自籌共12億元，人行道普及率突破5成，卻引爆停車爭議，不少居民、商家反映人行道改善後機車沒地方停還被取締，議會昨天為此開專案會議，議員要求市府正視停車需求兼顧騎士權益；市府交通處長許啓明、工務處長蘇文崎說，人行道改善、停車格增加，呼籲民眾改變停車習慣。

市府2019年至今年執行人行道改善工程，共核定34案、改善長度47公里，目前完成11公里，人行道規定「設施完成不得畫設機車格」，導致民族路、興業路等商圈機車位減少。議員黃思婷、孫貫志、陳家平、王浩、黃露慧、張秀華、傅大偉與黃敏修等指出，嘉市超過18萬輛機車，是民眾通勤購物主要交通工具，人行道改善，機車格減少，居民停車被罰，商家客源也受影響。

議員呼籲市府規畫「機車彎」作替代方案，並增設臨時停車位，宣導代替取締，減少衝突。對此，蘇文崎說，國土管理署規定人行道不得畫設機車格，避免機車阻礙行人通行，若有需求以「機車彎」方式設置，兼顧安全與需求。

許啓明指出，目前嘉市路邊及路外共計汽車1萬4229停車格、機車1萬7748格，另獲前瞻補助6座新建路外停車場，2處規畫中，完工可再增加汽車1833停車格、機車625格。他強調，「打造友善行人城市，市民得改變停車習慣，人行道不是機車格」。

議會要求市府廣納民意，同步推動智慧停車管理與路邊格位重整，讓人行友善與交通順暢並行不悖。唯有在空間與政策取得平衡，才能從「行得安全」走向「停得安心」。