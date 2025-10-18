光電板比赤崁樓高 台南成功國小將調整

台南市邁向「校校會發電」目標，全市275校完成太陽光電設置，推動比率96%，位在赤崁樓旁的成功國小新建校舍完工，但屋頂裝設太陽光電板設計高度有超過赤崁樓之虞，議員關切恐影響古蹟景觀，市府說會請廠商調整，維護景觀。

台南校園發電總裝置容量133MWp，年發電量1.8億度，約可供應5.2萬戶家庭，每年減碳9.2萬公噸。各校每年可獲回饋金約7695萬元，用於校舍修繕與節能教育，兼具環保教育效益；目前全市僅剩成功國小、忠義國小、新嘉國小與怡仁國小4校未裝設，有的是位於文資管制區，受限古蹟高度與景觀維護，或木構造承載力不足，建物老舊、結構脆弱、受周邊樹木遮蔽，多家廠商評估後認為不具可行性。

其中，中西區成功國小經多年重建，上周取得使用執照，議員沈震東關心復校及太陽光電板設置，教育局說，該校新建校舍已取得使用執照，廠商正辦理缺失改善，教育局與文化局將持續督導廠商如期如質完成，確保校舍品質及師生使用安全，以寒假後返校復課為目標。

至於成功國小校園屋頂太陽光電板設計，沈震東說，太陽能板高度會超過赤崁樓，恐影響鄰近古蹟視覺景觀，教育局說，將邀集經發局、工務局與廠商協調，研擬調整設計，如採平鋪式設置符合法規與景觀要求。

教育局說，依建築法規，新建物須設置太陽光電系統，但裝置容量可依實際條件調整，不必強求全覆蓋；2019年起推動校園光電，逐校盤點，依地形與建築結構量身規畫適合校園使用光電設施，除發電效益，太陽能板亦具隔熱、防水功能，學校可運用回饋金改善設施。