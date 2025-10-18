台南校園光電板 設穿堂上方沒防護

台南市打造校校有光電板，但近期接連受颱風侵襲，全市超過50所學校屋頂受影響，部分太陽光電板被強風吹落。議員指校園屋頂光電板平日要落實防護措施，確保學生安全；教育局表示，颱風過後已修復，都有用螺絲鎖緊，會請廠商建立SOP，保障校園師生安全。

議員余柷青表示，近期接連受颱風侵襲，尤其丹娜絲颱風重創南台灣，造成多處設施受損，超過50所學校屋頂受影響，部分太陽光電板被強風吹落。樺加沙颱風來襲後，她巡視發現，學校雖有針對因颱風受損或有疑慮的光電板撤除，但四周未設防護措施，令人憂心。

余柷青指出，強颱與豪雨來襲無法預測，尤其部分光電板設置在學校大門穿堂上方，以斜面設置，若不慎滑落，即使沒砸到人，光電板破裂也會危及師生安全，呼籲教育局立即盤點全市校園光電設施，強化加固工程與安全檢查，並設置適當防護網，避免意外發生。

余柷青強調，光電板回饋金雖用於校園建設，但颱風或極端天氣可能造成光電板受損，若未落實防護，學校雖可檢測或拆除危險部分，仍有安全風險，建議教育局建立明確SOP，讓學生颱風或災後返校前須完成檢測。

檢測方式可結合廠商技術，如空拍機檢測等，確保設備無安全隱憂。將定期檢測與臨時檢測納入合約規範，確保長期安全維護、強化防護措施，不僅依靠合格標準與檢測，更要以落實安全防護為首要原則。

教育局表示，已請各校責成承攬廠商加強光電板防護固定措施。提醒學校請廠商入校巡檢太陽光電系統，落實檢查維護，確保校舍光電設施安全與運作穩定。