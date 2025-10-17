台南海安路策展街道美術館 奪日本優良設計獎

快訊

中央社／ 台南17日電

台南市區海安路是熱門景點，市府今天表示，「街道美術館：海安路藝術造街20年」，奪得日本Good Design Award優良設計獎，以美學能量帶動商業與生活環境的全面升級。

南市府都市發展局今天指出，「街道美術館：海安路藝術造街20年」由都市藝術工作室策展，奪獎代表國際肯定，也展現台南在「設計導入城市空間」與「藝術引領都市再生」的長期實踐成果。

都發局表示，「街道美術館」以海安路為起點，透過藝術策展、聲光環境多媒體的應用和在地參與，將閒置空間轉化為兼具文化厚度和創意活力的公共場域。

20年間，海安路從交通走廊蛻變為結合餐飲、文創與夜間經濟的城市美學廊帶，也成為台南最具代表性的城市再生範例。

都發局引述日本Good Design Award評審團隊說：「海安路藝術造街20年」以20年持續藝術引領，將廢棄街道化為充滿生命力的露天美術館，深刻連結台南歷史與日常，帶動地方經濟復甦，成為藝術與在地共同參與塑造城市認同、文化對話與公民自豪感的可持續典範。

都發局表示，「街道美術館」不僅是藝術行動，更是城市治理與公共參與的實踐。市府未來將持續以設計導入街區營造，深化與藝術團隊、社區及產業的合作，讓美學轉化為生活動能。

美術館 台南

相關新聞

嘉義市重陽節敬老禮金發放 黃敏惠訪百歲人瑞送上祝福

嘉義市重陽節敬老禮金今天發放，市府表達對長輩感謝祝福。市長黃敏惠前往2名百歲人瑞溫劉和瑗、劉不碟家中，致贈重陽禮金與人瑞...

嘉義市導入AI智慧警示與紅底停讓標線 以科技與設計打造安全路口

嘉市府交通處持續推動人本交通，今年以「科技輔助」與「視覺設計」雙軌並行，推動智慧安全路口建置及紅底白字停（讓）標線試辦工...

路名外交 日本那珂市道路命名「台南道」 紀念兩市友誼

日本那珂市市長先﨑光偕同議長木野廣宣等人今天拜會台南市長黃偉哲，雙方就教育、物產、觀光等領域進行深入交流。繼台南市於今年...

雲林田徑場逆勢完工奪「金質獎」 交工局長：找得到缺失請喝咖啡

雲林縣睽違20年再度承辦全國運動會，為此斥資21.43億元在虎尾高鐵運動園區新建縣立田徑場，全運會明天開幕，今傳好消息，...

臺南安平漁人碼頭「卡比胖拉出沒」10/19最後倒數

「2025卡比胖拉出沒注意！臺南萌翻天」展期即將進入尾聲，自9月12日展出以來，截至10月15日已吸引逾80萬參觀人次。本次活動除了在安平漁人碼頭打造12米水上卡比胖拉氣偶、2座5米高中型陸上氣偶及5

烏山頭水庫光電板政府稱沒問題 有當地居民還是有疑問

政府宣稱烏山頭水庫雖然有光電板，但對環境沒有任何影響、水質無虞。不過有當地居民很擔心。取用烏山頭水庫排水種植的林姓農民說...

