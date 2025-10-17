台南海安路策展街道美術館 奪日本優良設計獎
台南市區海安路是熱門景點，市府今天表示，「街道美術館：海安路藝術造街20年」，奪得日本Good Design Award優良設計獎，以美學能量帶動商業與生活環境的全面升級。
南市府都市發展局今天指出，「街道美術館：海安路藝術造街20年」由都市藝術工作室策展，奪獎代表國際肯定，也展現台南在「設計導入城市空間」與「藝術引領都市再生」的長期實踐成果。
都發局表示，「街道美術館」以海安路為起點，透過藝術策展、聲光環境多媒體的應用和在地參與，將閒置空間轉化為兼具文化厚度和創意活力的公共場域。
20年間，海安路從交通走廊蛻變為結合餐飲、文創與夜間經濟的城市美學廊帶，也成為台南最具代表性的城市再生範例。
都發局引述日本Good Design Award評審團隊說：「海安路藝術造街20年」以20年持續藝術引領，將廢棄街道化為充滿生命力的露天美術館，深刻連結台南歷史與日常，帶動地方經濟復甦，成為藝術與在地共同參與塑造城市認同、文化對話與公民自豪感的可持續典範。
都發局表示，「街道美術館」不僅是藝術行動，更是城市治理與公共參與的實踐。市府未來將持續以設計導入街區營造，深化與藝術團隊、社區及產業的合作，讓美學轉化為生活動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言