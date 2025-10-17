聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義市重陽節敬老禮金發放 黃敏惠訪百歲人瑞送上祝福
嘉義市重陽節敬老禮金今天發放，市府表達對長輩感謝祝福。市長黃敏惠前往2名百歲人瑞溫劉和瑗、劉不碟家中，致贈重陽禮金與人瑞禮品，祝福長者健康長壽，並感謝他們一生為家庭與社會的奉獻。
黃敏惠表示，重陽節不僅是敬老日，更是表達感恩與祝福的時刻。長者應培養「體力、腦力、社會力」三力，讓生活更有活力。2名人瑞在家人細心照料下，生活自理、思緒清晰，展現出長者的幸福樣貌。她感謝家屬的無私照顧，讓家庭充滿愛與和諧，體現嘉義市「世世代代好徛起、大大小小攏佮意」城市精神。
黃敏惠提醒，流感疫苗定點施打已展開，呼籲長輩踴躍接種，保護自身健康。她期盼嘉義市成為「幸福養老、健康長青」典範城市，讓長者都能走出家門，享受健康快樂的第三人生。
重陽禮金今天起至12月1日發放，採現金與匯款雙軌制，預計受惠長者達5萬1592人，總金額達1億9523萬4千元。依年齡分為4級：65至未滿80歲每人3000元；80至未滿90歲6000元；90至未滿100歲9000元；滿百歲者1萬2000元，展現市府敬老、愛老的用心。
社會處長李思賢指出，嘉市積極推動高齡友善城市政策，從腦力、體力到社會力全面照顧長者，推出「大齡圓夢計畫」、「長青學苑」、「橘世代生涯發展中心」等學習與健康促進方案，並設置巷弄長照站、社區照顧據點與花甲食堂，營造健康、互助的高齡生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言