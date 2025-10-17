嘉義市導入AI智慧警示與紅底停讓標線 以科技與設計打造安全路口

嘉市府交通處持續推動人本交通，今年以「科技輔助」與「視覺設計」雙軌並行，推動智慧安全路口建置及紅底白字停（讓）標線試辦工程，透過創新科技與低成本高效益設計，打造更安全市區交通環境。

交通處指出，市區部分無號誌路口事故風險較高，為提升安全，今年試辦第二代智慧防碰撞警示系統。該系統結合AI攝影機與雷達偵測設備，可即時辨識支道來車，並透過動態方向箭頭警示牌提醒幹道駕駛提前減速，主動預警潛在碰撞風險。

本次共選定10處無號誌路口進行試辦，包括興中街／公明路、共和路／長榮街、和平路／朝陽街、國華街／康樂街、蘭井街／廣寧街、安樂街／安和街、安和街／光彩街、大利街／大信街、北榮街／國華街及北興街／竹圍路等。系統4月啟用後運作穩定，獲用路人肯定，有效降低交通事故風險。

除導入科技偵測，9月在文化路／光彩街及忠孝路／公明路2處無號誌化路口，試辦視覺效果增強版「紅底白字停（讓）標線」。設計參考日本常見樣式，採紅底防滑塗料（第Ⅱ型防滑標線），兼具高摩擦止滑與警示效果，雨天仍清晰可辨，能有效強化駕駛警覺。

交通處長許啟明表示，紅底停讓區能讓駕駛進入路口前形成減速意識，搭配「停」字標線與標誌，提升反應時間、改善駕駛行為，降低事故率。此措施屬市府道路交通安全行動計畫「視覺化設施強化行人及慢車安全」策略之一，是低成本、高效益創新作法。