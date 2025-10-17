路名外交 日本那珂市道路命名「台南道」 紀念兩市友誼

日本那珂市市長先﨑光偕同議長木野廣宣等人今天拜會台南市長黃偉哲，雙方就教育、物產、觀光等領域進行深入交流。繼台南市於今年5月將新設道路命名為「那珂街」後，先﨑市長會中宣布，將在那珂市設立「台南道」，象徵兩市友誼再添新章。

黃偉哲感謝那珂市在丹娜絲颱風後即伸援手，捐贈善款協助災後重建，展現深厚情誼。他表示，台南與那珂市互動密切，期盼未來能促成學生互訪，深化民間交流，延續兩市友好關係。

黃偉哲也提到，那珂市學童日前在營養午餐中品嘗台南金鑽鳳梨，反應熱烈，盼未來能有更多農特產品交流，並邀請那珂市參加每年11月舉辦的大台南國際旅展，向市民介紹那珂市風光。

先﨑光市長全程以中文致詞，感謝台南市以「那珂街」命名道路，並表示將在道之驛周邊道路命名為「台南道」，並親贈命名證書給黃偉哲。

議長木野廣宣則表示，感謝飛虎將軍廟牽起兩市友誼，期盼未來官方與民間交流更為密切，祝福兩市情誼長存。