雲林田徑場逆勢完工奪「金質獎」 交工局長：找得到缺失請喝咖啡

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣立田徑場興建工程榮獲第27屆國家建築金質獎規畫設計類全國首獎。圖／雲林縣交通工務局提供
雲林縣立田徑場興建工程榮獲第27屆國家建築金質獎規畫設計類全國首獎。圖／雲林縣交通工務局提供

雲林縣睽違20年再度承辦全國運動會，為此斥資21.43億元在虎尾高鐵運動園區新建縣立田徑場，全運會明天開幕，今傳好消息，田徑場及暖身場興建工程榮獲第27屆國家建築金質獎規畫設計類全國首獎，交通工務局長汪令堯說，田徑場以符合國際賽事最高標準施工，「若找得到缺失，我請喝咖啡」。

雲林縣立田徑場2023年11月20日動工，力拚工期600天完工，汪令堯表示，一開始大家都不看好，甚至工程單位也質疑時間太短「不可能如期完工」，施工單位為此600天工期一日未休，中間歷經多個颱風侵襲，仍如期在今年7月11日完工。

國家建築金質獎昨天公布得獎名單，雲林縣交通工務局代辦施工的雲林縣立田徑場及暖身場興建工程榮獲規畫設計類全國首獎，汪令堯表示，田徑場由吳嘉栩建築師事務所規畫設計，場內有水撲滿、滯洪池等設施，雨水全部回收利用，評審認為合乎環保、永續理念，這是雲林首件公共工程獲得國家建築金質獎首獎肯定。

雲林縣立田徑場採取突破性設計，跑道設置彎道9道、直線10道，優於一般場館常見的彎道8道、直線9道，能更有效容納不同賽事需求，照明設備則比照國際最高標準，夜間照度可達1500LUX以上，並配備智慧燈控系統，能依不同比賽或訓練狀況進行遠端調節，節能省電，日前已通過世界田徑總會國際標準認證。

縣長張麗善說，縣府以最高規格打造田徑場，並以「公共工程金質獎」為目標，自開工即導入標竿管理、工程分段驗收、全面行政簡化等機制，能夠獲得國家建築金質獎肯定，要歸功教育處、交通工務局及相關工程團隊。

為確保田徑場以最高品質完工，汪令堯幾乎每天都到工程現場巡視，他自嘲光是每天巡視一圈就瘦了好幾公斤，完工後曾邀民眾開箱，並進行萬人壓力測試以找出各項缺失進行改善，汪令堯自豪表示「現在若找得到缺失，我請喝咖啡」，他為團隊感到驕傲，得獎就是最大肯定。

雲林縣立田徑場興建工程榮獲第27屆國家建築金質獎規畫設計類全國首獎，立法院長韓國瑜（左）頒獎給雲林縣交通工務局長汪令堯（右）。圖／雲林縣交通工務局提供
雲林縣立田徑場興建工程榮獲第27屆國家建築金質獎規畫設計類全國首獎，立法院長韓國瑜（左）頒獎給雲林縣交通工務局長汪令堯（右）。圖／雲林縣交通工務局提供
雲林縣立田徑場興建工程榮獲第27屆國家建築金質獎規畫設計類全國首獎，雲林縣交通工務局長汪令堯（中）自嘲每天巡視工程瘦了好幾公斤。圖／翻攝自汪令堯臉書
雲林縣立田徑場興建工程榮獲第27屆國家建築金質獎規畫設計類全國首獎，雲林縣交通工務局長汪令堯（中）自嘲每天巡視工程瘦了好幾公斤。圖／翻攝自汪令堯臉書
雲林縣立田徑場興建工程榮獲第27屆國家建築金質獎規畫設計類全國首獎，雲林縣交通工務局長汪令堯（右）自嘲每天巡視工程瘦了好幾公斤。圖／翻攝自汪令堯臉書
雲林縣立田徑場興建工程榮獲第27屆國家建築金質獎規畫設計類全國首獎，雲林縣交通工務局長汪令堯（右）自嘲每天巡視工程瘦了好幾公斤。圖／翻攝自汪令堯臉書

雲林 建築師 金質獎

