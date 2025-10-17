臺南安平漁人碼頭「卡比胖拉出沒」10/19最後倒數
「2025卡比胖拉出沒注意！臺南萌翻天」展期即將進入尾聲，自9月12日展出以來，截至10月15日已吸引逾80萬參觀人次。本次活動除了在安平漁人碼頭打造12米水上卡比胖拉氣偶、2座5米高中型陸上氣偶及50隻造型可愛的紙雕裝置外，每天晚上的燈光秀結合俏皮洗腦的歌曲和絢麗燈光，更將夜晚的安平漁人碼頭變得夢幻且充滿童趣，整體活動即將在本週日10月19日閉幕。
臺南市長黃偉哲表示，今年活動首度移師安平漁人碼頭舉辦，策劃與執行過程中充滿新的挑戰。然而，自活動登場以來，現場湧入來自全國各地的遊客與親子家庭，大家臉上洋溢的笑容，讓所有努力都變得值得。為了讓現場佈置更具變化與驚喜，50隻可愛的卡比胖拉紙雕在每個假日都會換上全新隊形，有時疊羅漢、有時排成笑臉或生命之樹的圖案，甚至在國慶日當天還拼出雙十的字樣，增添許多趣味與節慶氛圍。歡迎市民朋友及全國各地的遊客把握最後幾天的展出時間，再衝一波臺南，感受卡比胖拉專屬的萌趣魅力。
