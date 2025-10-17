快訊

烏山頭水庫光電板政府稱沒問題 有當地居民還是有疑問

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
烏山頭水庫光電板政府稱沒問題，有些當地居民還是有疑問。記者劉學聖/攝影
烏山頭水庫光電板政府稱沒問題，有些當地居民還是有疑問。記者劉學聖/攝影

政府宣稱烏山頭水庫雖然有光電板，但對環境沒有任何影響、水質無虞。不過有當地居民很擔心。取用烏山頭水庫排水種植的林姓農民說，因為政府之前都沒有跟地方說明就直接架了光電板，現在被質疑了不管政府怎麼說，民間很多人都不相信，他種的水果也有人懷疑有毒，對地方當然有影響。

林姓農民說，多年來引用水庫的水，沒發現什麼問題，種植的酪梨等水果都強調用了烏山頭水庫的水來種植生長良好、銷量都很好。不過最近他接到老主顧電話說看到很多媒體的報導，都很擔心他用了有光電板的水庫的水，種出來的東西會不會有毒，因為現在政府說不會有問題，但是民間環保團體還是懷疑水質有問題，應該找有公信力的單位趕快來檢驗水質。

黃姓附近居民說，兒子要返鄉接手自家農地投入有機農作，還想要開個小咖啡店，因為附近的水面風景不錯，但原本水庫所在的珊瑚潭湖光山色現在就算光電板表面看沒什麼異常，就讓人看了很不舒服，遊客也變少。而且環保團體質疑水質會因為大面積的遮蔽陽光產生變化，讓孩子暫時打消返鄉的念頭。

烏山頭水庫光電板政府稱沒問題，有些當地居民還是有疑問。記者劉學聖/攝影
烏山頭水庫光電板政府稱沒問題，有些當地居民還是有疑問。記者劉學聖/攝影
烏山頭水庫光電板政府稱沒問題，有些當地居民還是有疑問。記者劉學聖/攝影
烏山頭水庫光電板政府稱沒問題，有些當地居民還是有疑問。記者劉學聖/攝影

