烏山頭水庫光電板政府稱沒問題 有當地居民還是有疑問

政府宣稱烏山頭水庫雖然有光電板，但對環境沒有任何影響、水質無虞。不過有當地居民很擔心。取用烏山頭水庫排水種植的林姓農民說，因為政府之前都沒有跟地方說明就直接架了光電板，現在被質疑了不管政府怎麼說，民間很多人都不相信，他種的水果也有人懷疑有毒，對地方當然有影響。

林姓農民說，多年來引用水庫的水，沒發現什麼問題，種植的酪梨等水果都強調用了烏山頭水庫的水來種植生長良好、銷量都很好。不過最近他接到老主顧電話說看到很多媒體的報導，都很擔心他用了有光電板的水庫的水，種出來的東西會不會有毒，因為現在政府說不會有問題，但是民間環保團體還是懷疑水質有問題，應該找有公信力的單位趕快來檢驗水質。