快訊

NONO涉性侵遭判刑2年6個月！老婆朱海君低調現身 最新動向曝光

直播／孫姓空服員離世 長榮副總哽咽：任何言語都無法彌補家屬的失落

全運會18日登場 田徑場周邊道路提前交管

中央社／ 雲林縣17日電

全國運動會明天在雲林縣登場，預估開幕式將有1.5萬名觀眾湧入。為確保交通順暢，雲林縣警察局動員600多名人力，並於今天晚間8時起對田徑場周邊和建成路實施交通管制

全國運動會從18日到23日在雲林縣立田徑場舉行，主辦單位預估18日開幕式將湧入1.5萬名觀眾。

雲林縣警察局今天表示，警方將動員600餘名人力，加強會場內安全維護及防搶防竊工作，並於今天晚間8時起對田徑場周邊及建成路實施交通管制，警方將在虎興南路與雲92線路口等處設置辯證點，當地居民可憑通行證或證件通過管制站，不影響日常出入。

警方指出，從今天起虎興東一街、虎興東二路、虎興東三街、永興南三街（虎興東二路-虎興南路）、永興南五街（建成路-虎興南路）、虎興南路（雲92-永興南七路）、永興路慢車道（雲92-虎興東二路）公告禁止停車，其他路段則嚴禁併排、占用車道或停放出入口影響人車通行的違規情事，本局將配合針對違規停車逕行舉發並拖吊移置。

雲林縣府針對全運會，規劃4條接駁路線、130部接駁車，密集接送斗六火車站、斗南火車站、P5停車場、雲林高鐵站、P6停車場的民眾，往返活動會場轉運站；針對自行開車民眾，縣府規劃3條（縣道145乙、縣道156乙、雲禾大橋）主要進出動線，以不同的地區走不同的路方式，透過進、離場分流減少交通壅塞。

當日會場周邊有5處汽車停車場（貴賓停車場P1、P6及一般停車場P3、P4、P5）及2處機車停車場（P2、P15），共提供超過5000個汽車車位及2700個機車車位，另有其他周邊收費停車場可利用。當停車場滿場時，警察局將擴大管制範圍，針對外圍路口實施只出不進交通管制。

雲林縣警察局呼籲，因本次會場周邊停車空間有限，請民眾多搭乘大眾運輸工具，長途旅客可搭乘高鐵再步行或搭乘接駁車至會場，短程旅客則可搭乘台鐵轉接駁車至會場。

雲林 交通管制 全運會

延伸閱讀

雲林197學校今起連休10天！一堆人要出國：日幣都被換光了

全運會／跆拳賽地主選手張芮恩負傷摘銀 為雲林奪第2面獎牌

「雲林英雄宴」登場 三大名廚操刀35道雲饌迎戰全運會選手

打造乾淨有禮的全運會城市 虎尾總動員大街小巷全清掃

相關新聞

台南「校校會發電」校園設置光電板達99% 年發電量可達1.8億度

台南市全力達成「校校會發電」，其中更有113校光電球場、73座光電車棚，設置容量達到133MWp，每年回饋金更逾7600...

烏山頭水庫光電板政府稱沒問題 有當地居民還是有疑問

政府宣稱烏山頭水庫雖然有光電板，但對環境沒有任何影響、水質無虞。不過有當地居民很擔心。取用烏山頭水庫排水種植的林姓農民說...

台南議員勘災 赫見校園屋頂光電板設在「學童必經」上方

台南市打造校校有光電板，但近期接連受強颱侵襲，全市有超過50所學校屋頂受影響，部分太陽光電板被強風吹落。議員勘災時赫見屋...

嘉義市人行道改善…機車族哀號難停車 市府：停車格增加

嘉義市府推動「前瞻基礎建設道路品質提升、人行道改善計畫」，爭取中央補助與自籌共12億元，人行道普及率突破5成，卻引爆停車...

雲林高鐵特區幼教新地標 維多利亞國際學校插旗虎尾明年4月招生

雲林縣虎尾高鐵特定區急速發展，為因應未來人口需求，並鼓勵年輕世代生養，縣府在高鐵特定區新建縣內第10間非營利幼兒園，工程...

台南2大車站旅服中心設伴手禮專區 一掃即購、宅配到家

為服務來台南旅客並行銷在地美味，台南市政府觀光旅遊局今宣布台南火車站及高鐵台南站兩大交通樞紐之旅遊服務中心設置「伴手禮推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。