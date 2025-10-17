全運會18日登場 田徑場周邊道路提前交管

全國運動會明天在雲林縣登場，預估開幕式將有1.5萬名觀眾湧入。為確保交通順暢，雲林縣警察局動員600多名人力，並於今天晚間8時起對田徑場周邊和建成路實施交通管制。

全國運動會從18日到23日在雲林縣立田徑場舉行，主辦單位預估18日開幕式將湧入1.5萬名觀眾。

雲林縣警察局今天表示，警方將動員600餘名人力，加強會場內安全維護及防搶防竊工作，並於今天晚間8時起對田徑場周邊及建成路實施交通管制，警方將在虎興南路與雲92線路口等處設置辯證點，當地居民可憑通行證或證件通過管制站，不影響日常出入。

警方指出，從今天起虎興東一街、虎興東二路、虎興東三街、永興南三街（虎興東二路-虎興南路）、永興南五街（建成路-虎興南路）、虎興南路（雲92-永興南七路）、永興路慢車道（雲92-虎興東二路）公告禁止停車，其他路段則嚴禁併排、占用車道或停放出入口影響人車通行的違規情事，本局將配合針對違規停車逕行舉發並拖吊移置。

雲林縣府針對全運會，規劃4條接駁路線、130部接駁車，密集接送斗六火車站、斗南火車站、P5停車場、雲林高鐵站、P6停車場的民眾，往返活動會場轉運站；針對自行開車民眾，縣府規劃3條（縣道145乙、縣道156乙、雲禾大橋）主要進出動線，以不同的地區走不同的路方式，透過進、離場分流減少交通壅塞。

當日會場周邊有5處汽車停車場（貴賓停車場P1、P6及一般停車場P3、P4、P5）及2處機車停車場（P2、P15），共提供超過5000個汽車車位及2700個機車車位，另有其他周邊收費停車場可利用。當停車場滿場時，警察局將擴大管制範圍，針對外圍路口實施只出不進交通管制。

雲林縣警察局呼籲，因本次會場周邊停車空間有限，請民眾多搭乘大眾運輸工具，長途旅客可搭乘高鐵再步行或搭乘接駁車至會場，短程旅客則可搭乘台鐵轉接駁車至會場。