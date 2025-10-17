因茶結緣 嘉義與日本佐賀縣締結首個姊妹市

在駐福岡辦事處牽線與推動下，嘉義縣竹崎鄉與佐賀縣嬉野市16日正式簽署友好交流協定，成為嘉義縣與佐賀縣史上首次締結姊妹市，未來雙方將在觀光、藝術、教育與文化等多領域展開合作，深化相互理解與友誼。

駐福岡辦事處發布新聞稿表示，簽署儀式於嬉野市隆重舉行，竹崎鄉鄉長曾亮哲親自率領行政團隊出席，嬉野市長村上大祐偕市府團隊熱情接待。出席見證貴賓包括佐賀縣議會日台友好促進議員聯盟會長石井秀夫、鹿島市長松尾勝利、太良町代表及駐福岡辦事處處長陳銘俊等人，氣氛熱烈友好。

陳銘俊表示，竹崎鄉位於阿里山山麓，是兼具山林景觀與人文底蘊的中型鄉鎮，擁有著名觀光地如奮起湖、全台最長吊橋「弘景橋」及大凍山國家森林步道等景點。全台便利商店皆可購得的「奮起湖便當」就是出自竹崎鄉。而嬉野市所擁有的「嬉野溫泉」則名列日本3大美肌之湯之一，歷史悠久、遠近馳名，深受國內外遊客喜愛。

陳銘俊進一步指出，他抵任以來，台灣與九州地方間縣市締盟數量倍增，例如鹿兒島縣由原本兩組增至十餘組，熊本縣也從兩組擴展為十餘組；從未與台灣締盟的長崎縣也正式締結兩組。山口、大分、宮崎、福岡等地的交流也不斷增加。今年以來，屏東縣九如鄉與鹿兒島縣東串良町、高雄市與北九州市、台南市安南區與熊本縣甲佐町等3組姊妹市相繼締結，預計年內尚有至少4組將完成簽署。

陳銘俊強調，佐賀縣雖已有多組城鎮與台灣密切互動，但正式締盟的本次為首例；對嘉義而言，這也是第一次與日本城市建立姊妹關係，衷心期盼透過更多城市締盟，創造彼此交流學習的機會，深化台日情誼。