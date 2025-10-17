快訊

NONO涉性侵遭判刑2年6個月！老婆朱海君低調現身 最新動向曝光

直播／孫姓空服員離世 長榮副總哽咽：任何言語都無法彌補家屬的失落

因茶結緣 嘉義與日本佐賀縣締結首個姊妹市

中央社／ 東京17日專電

在駐福岡辦事處牽線與推動下，嘉義縣竹崎鄉與佐賀縣嬉野市16日正式簽署友好交流協定，成為嘉義縣與佐賀縣史上首次締結姊妹市，未來雙方將在觀光、藝術、教育與文化等多領域展開合作，深化相互理解與友誼。

駐福岡辦事處發布新聞稿表示，簽署儀式於嬉野市隆重舉行，竹崎鄉鄉長曾亮哲親自率領行政團隊出席，嬉野市長村上大祐偕市府團隊熱情接待。出席見證貴賓包括佐賀縣議會日台友好促進議員聯盟會長石井秀夫、鹿島市長松尾勝利、太良町代表及駐福岡辦事處處長陳銘俊等人，氣氛熱烈友好。

陳銘俊表示，竹崎鄉位於阿里山山麓，是兼具山林景觀與人文底蘊的中型鄉鎮，擁有著名觀光地如奮起湖、全台最長吊橋「弘景橋」及大凍山國家森林步道等景點。全台便利商店皆可購得的「奮起湖便當」就是出自竹崎鄉。而嬉野市所擁有的「嬉野溫泉」則名列日本3大美肌之湯之一，歷史悠久、遠近馳名，深受國內外遊客喜愛。

陳銘俊進一步指出，他抵任以來，台灣與九州地方間縣市締盟數量倍增，例如鹿兒島縣由原本兩組增至十餘組，熊本縣也從兩組擴展為十餘組；從未與台灣締盟的長崎縣也正式締結兩組。山口、大分、宮崎、福岡等地的交流也不斷增加。今年以來，屏東縣九如鄉與鹿兒島縣東串良町、高雄市與北九州市、台南市安南區與熊本縣甲佐町等3組姊妹市相繼締結，預計年內尚有至少4組將完成簽署。

陳銘俊強調，佐賀縣雖已有多組城鎮與台灣密切互動，但正式締盟的本次為首例；對嘉義而言，這也是第一次與日本城市建立姊妹關係，衷心期盼透過更多城市締盟，創造彼此交流學習的機會，深化台日情誼。

福岡 嘉義

延伸閱讀

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

沖繩超商買御飯糰店員問這句嚇到日本人 網友：台灣也會問

日股利多 後市可期

婦就醫吵鬧延誤醫師看診仍否認犯意 嘉義地方法院判3月

相關新聞

台南「校校會發電」校園設置光電板達99% 年發電量可達1.8億度

台南市全力達成「校校會發電」，其中更有113校光電球場、73座光電車棚，設置容量達到133MWp，每年回饋金更逾7600...

烏山頭水庫光電板政府稱沒問題 有當地居民還是有疑問

政府宣稱烏山頭水庫雖然有光電板，但對環境沒有任何影響、水質無虞。不過有當地居民很擔心。取用烏山頭水庫排水種植的林姓農民說...

台南議員勘災 赫見校園屋頂光電板設在「學童必經」上方

台南市打造校校有光電板，但近期接連受強颱侵襲，全市有超過50所學校屋頂受影響，部分太陽光電板被強風吹落。議員勘災時赫見屋...

嘉義市人行道改善…機車族哀號難停車 市府：停車格增加

嘉義市府推動「前瞻基礎建設道路品質提升、人行道改善計畫」，爭取中央補助與自籌共12億元，人行道普及率突破5成，卻引爆停車...

雲林高鐵特區幼教新地標 維多利亞國際學校插旗虎尾明年4月招生

雲林縣虎尾高鐵特定區急速發展，為因應未來人口需求，並鼓勵年輕世代生養，縣府在高鐵特定區新建縣內第10間非營利幼兒園，工程...

台南2大車站旅服中心設伴手禮專區 一掃即購、宅配到家

為服務來台南旅客並行銷在地美味，台南市政府觀光旅遊局今宣布台南火車站及高鐵台南站兩大交通樞紐之旅遊服務中心設置「伴手禮推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。