嘉義市人行道改善…機車族哀號難停車 市府：停車格增加

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府推動「前瞻基礎建設道路品質提升、人行道改善計畫」，爭取中央補助與自籌共12億元，人行道普及率突破5成。記者魯永明／攝影
嘉義市府推動「前瞻基礎建設道路品質提升、人行道改善計畫」，爭取中央補助與自籌共12億元，人行道普及率突破5成，卻引爆停車爭議，不少民眾商家反映人行道改善機車沒地方停還被取締，議會上午開專案會議，多位議員要求市府正視停車需求兼顧行人與騎士權益；市府交通處長許啓明、工務處長蘇文崎說，人行道改善停車格增加，呼籲民眾改變停車習慣。

市府自2019年至今年間推動人行道改善工程，共核定34案、改善長度達47公里，目前已完成約11公里，人行道規定「設施設完成後不得劃設機車格」，導致民族路、興業路等商圈機車位銳減。議員黃思婷、孫貫志、陳家平、王浩、黃露慧、張秀華、傅大偉與黃敏修等指出，嘉市擁有超過18萬輛機車，是民眾通勤與購物的主要交通工具，如今人行道一改善，機車格卻銳減，民眾為停車被罰單，商家客源也受影響。

議員呼籲市府應靈活規劃「機車彎」作為替代方案，並在義昌公園等地增設臨時停車位，以「宣導代替取締」，減少衝突。對此，工務處長蘇文崎回應，依國土管理署規定，人行道不得劃設機車格，以避免機車阻礙行人通行；若有需求，將以「機車彎」方式設置，兼顧安全與需求。

交通處長許啓明指出，目前嘉義市路邊及路外共有汽車1萬4229格、機車1萬7748格停車位，另有6座新建路外停車場、2處規劃中，完工後可再增加汽車1833格、機車625格。他強調，「要打造友善行人城市，市民也得改變停車習慣，人行道不是機車格。」

最終，議會決議要求市府廣納民意，必要時將地方聲音反映中央，並同步推動「智慧停車管理」與「路邊格位重整」，讓人行友善與交通順暢能並行不悖。議會強調，唯有在空間與政策上取得平衡，嘉義才能從「行得安全」走向「停得安心」，讓城市更宜居、更永續。

嘉義市府推動「前瞻基礎建設道路品質提升、人行道改善計畫」，爭取中央補助與自籌共12億元，人行道普及率突破5成。記者魯永明／攝影
