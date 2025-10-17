日本那珂市道路將命名「台南道」 紀念兩市友誼
日本那珂市長先﨑光、議長木野廣宣今天拜會台南市長黃偉哲，先﨑光更宣布，將在那珂市「道之驛」周邊道路命名為「台南道」；先﨑光並致贈道路命名證書給黃偉哲。
台南市政府發布新聞稿指出，先﨑光、木野廣宣等人今天拜會黃偉哲，討論教育、物產、觀光等交流；黃偉哲則期待兩市學生有機會互訪，讓友誼傳承至下一個世代，且邀請那珂市參加每年11月大台南國際旅展，向台南市民介紹那珂市美麗風光。
先﨑光表示，黃偉哲將台南市新闢道路命名為「那珂街」，那珂市也將在預定興建「道之驛」周邊道路命名為「台南道」。木野廣宣則期待那珂市和台南市官民深入交流，友誼長存。
市府表示，那珂市是台南市友誼市，位於日本關東地區茨城縣中北部，距離東京約100公里。先﨑光今年5月來訪時，黃偉哲將台南市南區新闢道路命名為「那珂街」，紀念兩市友誼。
