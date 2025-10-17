快訊

雲林高鐵特區幼教新地標 維多利亞國際學校插旗虎尾明年4月招生

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣虎尾高鐵特定區急速發展，為因應未來人口需求，並鼓勵年輕世代生養，縣府在高鐵特定區新建縣內第10間非營利幼兒園，工程去年10月開工，今舉行上梁典禮，預計明年2月底前完工，已由維多利亞國際學校獲得經營權，將於明年4月招生，預計招收8班212名幼生就讀。

「高鐵特區文小新建非營利幼兒園工程」今天上梁，縣長張麗善、工商策進會總幹事張耀文、維多利亞國民小學附設幼兒園董事長李佳芬、縣議員陳乙辰及黃美瑤、張維心、王鈺齊、蔡明水、李明哲等人一同上香祈福，並檢視工程進度。

該工程由雲林縣交通工務局代辦施工，工程總經費1.58億元，局長汪令堯說，工程由建築師王銘顯設計監造、聖穎營造承攬，為地上2層鋼筋混凝土結構搭配鋼構及木構屋頂，去年10月18日開工，原訂工期450日曆天，受天候影響及部分工期調整，展延約1.5個月，現工程進度已超過60%。

張麗善表示，虎尾高鐵特定區文小非營利幼兒園是全縣第10間、虎尾第3間非營利幼兒園，縣府已將高鐵特定區未來的生活及教育環境都準備好了，現在需要更多新生命的進駐，很多鄉親關心招生期程，工程預計明年2月底完工、4月招生，原中央補助4個班級，縣府加碼到8個班級，將招收212名幼生。

縣府教育處長邱孝文表示，因應高鐵特定區發展，人口勢必快速成長，該幼兒園明年就可順利招生，包括大中小班及幼幼班都有，勢必能滿足不同年齡層的幼童需求。

該所幼兒園將是維多利亞國際學校第一所在台灣的分校，李佳芬表示，目前正在規畫課程，將以藝術、科技等實驗課程著手，預計明年進行師資培育，歡迎有志的幼教老師加入團隊。

