快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

直播／空服員抱病出勤離世 長榮航空2時30分首度公開說明

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

聽新聞
0:00 / 0:00

台南2大車站旅服中心設伴手禮專區 一掃即購、宅配到家

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市觀旅局在台南火車站及高鐵台南站的旅遊服務中心設置「伴手禮推廣專區」，搶遊客商機。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局在台南火車站及高鐵台南站的旅遊服務中心設置「伴手禮推廣專區」，搶遊客商機。記者吳淑玲／攝影

為服務來台南旅客並行銷在地美味，台南市政府觀光旅遊局今宣布台南火車站及高鐵台南站兩大交通樞紐之旅遊服務中心設置「伴手禮推廣專區」，讓旅客到訪就可即時掃碼訂購台南好禮，集結25間店家與30款精選商品。遊客可直接掃描店家QR Code線上訂購、享受宅配到府服務。

觀旅局長林國華表示，全市有10處旅遊服務中心，每年服務達18萬人，台南火車站和高鐵台南站分居前二名，分別達到近7萬及5萬人次，希望到台南旅遊的遊客，看到旅遊服務中心走過路過千萬不要錯過，「伴手禮推廣專區」滿滿的精選伴手禮可以滿足一次完購的渴望。

林國華說，旅遊服務中心「伴手禮推廣專區」共精選25間伴手禮店家、30款特色商品，商品內容涵蓋特色小吃、糕餅甜點、咖啡茶飲、養身補品、香氛好物等豐富品項。由第一線旅服人員親切介紹在地特色伴手禮，滿足遊客「到站即購」的需求，同時也傳達台南旅遊服務中心的貼心。

觀旅局指出，旅服中心導入數位服務，包括結合「台南伴手禮手冊」選購指南、店家QR Code掃碼訂購，可宅配到住宿飯店或指定地點、以及提供店家客服專線等貼心服務，提升遊客購買便利性與旅遊滿意度。

合作單位有「台南市府城文化觀光產業協會」、「台南市文化觀光伴手禮產業發展協會」、「台南市糕餅商業同業公會」及「台南市東山咖啡產業發展協進會」等南市觀光公協會合作，共同推薦具代表性之優質伴手禮品牌。

市長黃偉哲說，遊客到訪旅遊服務中心，不僅能諮詢旅遊資訊，更可即時掃碼線上訂購台南好禮，讓旅程更便利，也讓台南的美味伴手禮傳遞至全台各地，展現台南觀光城市的溫度與品牌魅力。

台南市觀旅局在台南火車站及高鐵台南站的旅遊服務中心設置「伴手禮推廣專區」，搶遊客商機。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局在台南火車站及高鐵台南站的旅遊服務中心設置「伴手禮推廣專區」，搶遊客商機。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局在台南火車站及高鐵台南站的旅遊服務中心設置「伴手禮推廣專區」，搶遊客商機。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局在台南火車站及高鐵台南站的旅遊服務中心設置「伴手禮推廣專區」，搶遊客商機。記者吳淑玲／攝影

台南 伴手禮 火車站

延伸閱讀

新台馬輪1阿兵哥闖女性專區偷鞋留不明液體 晚間移送法辦

東指部證實…1軍人闖新台馬輪女性專區「偷鞋猥褻」 移送法辦

不再用錢包、用宅配取代每天上超市 76歲節約達人停止做的四件事

國慶連假首日台南湧人潮 水道博物館百米滑水道吸客

相關新聞

台南議員勘災 赫見校園屋頂光電板設在「學童必經」上方

台南市打造校校有光電板，但近期接連受強颱侵襲，全市有超過50所學校屋頂受影響，部分太陽光電板被強風吹落。議員勘災時赫見屋...

嘉義市人行道改善…機車族哀號難停車 市府：停車格增加

嘉義市府推動「前瞻基礎建設道路品質提升、人行道改善計畫」，爭取中央補助與自籌共12億元，人行道普及率突破5成，卻引爆停車...

雲林高鐵特區幼教新地標 維多利亞國際學校插旗虎尾明年4月招生

雲林縣虎尾高鐵特定區急速發展，為因應未來人口需求，並鼓勵年輕世代生養，縣府在高鐵特定區新建縣內第10間非營利幼兒園，工程...

台南2大車站旅服中心設伴手禮專區 一掃即購、宅配到家

為服務來台南旅客並行銷在地美味，台南市政府觀光旅遊局今宣布台南火車站及高鐵台南站兩大交通樞紐之旅遊服務中心設置「伴手禮推...

嘉市舊市公所活化工程拆鷹架 竣工日期營運方式曝

嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，是承載市民70多年記憶歷史建築，市府2023年2月啟動修復再利用工程，原定去年8月完工，...

全台瘋搶翻轉布丁…王美惠助理跑了7家 立委笑：問政也要這麼拚

全台掀起「翻轉布丁」旋風，這款號稱「布丁界LV」的甜點因為口感滑順、造型吸睛，加上限量販售，成為近來最熱門的排隊美食之一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。