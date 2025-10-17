台南2大車站旅服中心設伴手禮專區 一掃即購、宅配到家

為服務來台南旅客並行銷在地美味，台南市政府觀光旅遊局今宣布台南火車站及高鐵台南站兩大交通樞紐之旅遊服務中心設置「伴手禮推廣專區」，讓旅客到訪就可即時掃碼訂購台南好禮，集結25間店家與30款精選商品。遊客可直接掃描店家QR Code線上訂購、享受宅配到府服務。

觀旅局長林國華表示，全市有10處旅遊服務中心，每年服務達18萬人，台南火車站和高鐵台南站分居前二名，分別達到近7萬及5萬人次，希望到台南旅遊的遊客，看到旅遊服務中心走過路過千萬不要錯過，「伴手禮推廣專區」滿滿的精選伴手禮可以滿足一次完購的渴望。

林國華說，旅遊服務中心「伴手禮推廣專區」共精選25間伴手禮店家、30款特色商品，商品內容涵蓋特色小吃、糕餅甜點、咖啡茶飲、養身補品、香氛好物等豐富品項。由第一線旅服人員親切介紹在地特色伴手禮，滿足遊客「到站即購」的需求，同時也傳達台南旅遊服務中心的貼心。

觀旅局指出，旅服中心導入數位服務，包括結合「台南伴手禮手冊」選購指南、店家QR Code掃碼訂購，可宅配到住宿飯店或指定地點、以及提供店家客服專線等貼心服務，提升遊客購買便利性與旅遊滿意度。

合作單位有「台南市府城文化觀光產業協會」、「台南市文化觀光伴手禮產業發展協會」、「台南市糕餅商業同業公會」及「台南市東山咖啡產業發展協進會」等南市觀光公協會合作，共同推薦具代表性之優質伴手禮品牌。