嘉市舊市公所活化工程拆鷹架 竣工日期營運方式曝

嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，是承載市民70多年記憶歷史建築，市府2023年2月啟動修復再利用工程，原定去年8月完工，因變更設計涉及工項數量計算錯誤等，完工延宕，近日拆除鷹架接近完工，預訂12月竣工，明年啟用，1、2樓採ROT委外招商營運，3樓規畫新創設計中心使用。

舊市公所坐落垂楊路與民生北路口，1954年落成啟用，當年提供市公所與市民代表會使用，兼具行政機關與民意機關功能。1997至1999年，市府辦公地點搬遷中山路，議會搬遷北港路，舊嘉市公所功成身退，2015年民間提報登錄歷史建築，活化路一波多折，直到2023年2月啟動修復再利用工程。

市府辦理變更設計並追加預算，嘉義審計室說，市府2018年委託台灣現代建築學會辦理舊市公所調查研究暨修復再利用計畫，2022年至今年編列共1.9億元辦理施工修復再利用，原定去年8月完工，出現工程延宕，致計畫執行進度落後。

市府財政稅務局長洪彩燕說，舊市公所歷史建築，施工後拆除解體建築，發現梁柱毀損情形比預期嚴重，施工又經歷地震，為加強梁柱加固，辦理2次變更設計展延工期，追加預算3530萬元，工程經費2億2530萬元。審計室提出意見，已檢討完備程序，修復工程依施工進度執行，未來1、2樓採ROT（增建、改建及修建—營運—移轉），委外招商營運，3樓社會處規畫為新創設計中心使用，整體工程預計年底竣工辦驗收。