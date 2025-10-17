快訊

寶可夢抱歉了！哈克龍巨大毛絨玩具變旅遊神物 他讚：搭機成頸枕太好用

前檢座逼女證人上床、遭廢律師證又涉詐 還自曝名下有3套房

威嚇普亭上談判桌？川普曝通話談戰斧飛彈：送幾千枚給烏克蘭介意嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市舊市公所活化工程拆鷹架 竣工日期營運方式曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，是承載市民70多年記憶歷史建築，市府2023年2月啟動修復再利用工程，近日拆除鷹架接近完工，預訂12月竣工，明年啟用。記者魯永明／攝影
嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，是承載市民70多年記憶歷史建築，市府2023年2月啟動修復再利用工程，近日拆除鷹架接近完工，預訂12月竣工，明年啟用。記者魯永明／攝影

嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，是承載市民70多年記憶歷史建築，市府2023年2月啟動修復再利用工程，原定去年8月完工，因變更設計涉及工項數量計算錯誤等，完工延宕，近日拆除鷹架接近完工，預訂12月竣工，明年啟用，1、2樓採ROT委外招商營運，3樓規畫新創設計中心使用。

舊市公所坐落垂楊路與民生北路口，1954年落成啟用，當年提供市公所與市民代表會使用，兼具行政機關與民意機關功能。1997至1999年，市府辦公地點搬遷中山路，議會搬遷北港路，舊嘉市公所功成身退，2015年民間提報登錄歷史建築，活化路一波多折，直到2023年2月啟動修復再利用工程。

市府辦理變更設計並追加預算，嘉義審計室說，市府2018年委託台灣現代建築學會辦理舊市公所調查研究暨修復再利用計畫，2022年至今年編列共1.9億元辦理施工修復再利用，原定去年8月完工，出現工程延宕，致計畫執行進度落後。

市府財政稅務局長洪彩燕說，舊市公所歷史建築，施工後拆除解體建築，發現梁柱毀損情形比預期嚴重，施工又經歷地震，為加強梁柱加固，辦理2次變更設計展延工期，追加預算3530萬元，工程經費2億2530萬元。審計室提出意見，已檢討完備程序，修復工程依施工進度執行，未來1、2樓採ROT（增建、改建及修建—營運—移轉），委外招商營運，3樓社會處規畫為新創設計中心使用，整體工程預計年底竣工辦驗收。

市府說，舊市公所見證嘉市恢復省轄市歷史行政沿革，承載市民共同城市歷史記憶，透過修復梳理文史再展風華，完工招商營運活化利用，將設計思維導入城市治理，帶領走訪城市的人了解歷史、展望未來。

嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，是承載市民70多年記憶歷史建築，市府2023年2月啟動修復再利用工程，近日拆除鷹架接近完工，預訂12月竣工，明年啟用。記者魯永明／攝影
嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，是承載市民70多年記憶歷史建築，市府2023年2月啟動修復再利用工程，近日拆除鷹架接近完工，預訂12月竣工，明年啟用。記者魯永明／攝影

歷史建築

延伸閱讀

全台首座農業設施跨界建築獲肯定 三欣園藝智能溫室奪金質獎　

陸小型核反應堆 完成冷態試驗

影／桃機三航廈北登預計年底啟用 機場公司邀服務大聯盟夥伴實地勘查

氯離子含量過高 新北厚德國小和平樓今啟動拆建工程 

相關新聞

嘉市舊市公所活化工程拆鷹架 竣工日期營運方式曝

嘉義市垂楊路商圈「舊嘉市公所」，是承載市民70多年記憶歷史建築，市府2023年2月啟動修復再利用工程，原定去年8月完工，...

全台瘋搶翻轉布丁…王美惠助理跑了7家 立委笑：問政也要這麼拚

全台掀起「翻轉布丁」旋風，這款號稱「布丁界LV」的甜點因為口感滑順、造型吸睛，加上限量販售，成為近來最熱門的排隊美食之一...

牽涉國家歷史地位 雲林水林鄉志啟動編纂受矚目

被傳為顏思齊開台第一庄的雲林縣水林鄉，昨啟動鄉志編纂，因顏思齊開台史仍備受爭議，鄉志牽涉國家歷史定位格外造成矚目。負責編...

中斷5年 台南新化楊逵慢跑明天登場

台南新化區楊逵文學紀念館自20年前成立就開始辦慢跑活動，疫情中斷5年，明天重新登場，南市副市長葉澤山昨宣傳說，已成地方年...

市長好帥！蔣萬安台南拜廟祈福嘗美食 感受南台灣超熱情

台北市長蔣萬安推生生喝鮮奶「鮮奶周報」政策，今到台南佳里區考察供應北市學童鮮奶的乳牛養殖狀況。下午則前往台南市大天后宮參...

雲林箔子寮普天宮盛典 176棚布袋戲周日同步開演酬神

以立體彩繪村聞名國內的雲林縣四湖鄉箔子村，當地普天宮將將在本周日（19日）舉辦創廟以來規模最大的廟會慶典！除大手筆席開1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。