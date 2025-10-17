快訊

全台瘋搶翻轉布丁…王美惠助理跑了7家 立委笑：問政也要這麼拚

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
全台掀起「翻轉布丁」旋風，成為近來最熱門的排隊美食之一。立法委員王美惠社群媒體分享團隊助理跑7家才買到的趣事，「阿惠團隊，使命必達！」圖／取自王美惠臉書
全台掀起「翻轉布丁」旋風，這款號稱「布丁界LV」的甜點因為口感滑順、造型吸睛，加上限量販售，成為近來最熱門的排隊美食之一。立法委員王美惠在社群媒體分享團隊的趣事，笑稱助理為了一嘗傳說中的布丁美味，清晨一路奔波、跑了7家店才終於買到，「阿惠團隊，使命必達！」

王美惠表示，早上助理說想嘗嘗最近爆紅的「翻轉布丁」，沒想到嘉義市區各家門市幾乎都大排長龍，店內布丁上架後隨即被秒殺，助理不死心地一路找店、排隊，終於在第7家成功入手。她在貼文中幽默寫道，「準備問政資料，也要這麼認真喔～」。

貼文引發網友熱烈回應，不少人笑說，「這樣的助理太有戰鬥力」、「嘉義的布丁也太難買了吧！」「這個丁布不好買耶！」「身為吃貨感到羨慕( 我們都買不到，委員買的到真不容易」。

據了解，「翻轉布丁」因主打「純蛋香、零添加」和精緻手作工法，加上布丁頂部焦糖可「翻轉」展現出誘人金黃色澤，因此一推出就成為甜點圈的新寵。全台多地門市每天限量販售，不僅嘉義、台南、台北掀起搶購熱潮，網路代購、預訂也一度爆量，甚至有粉絲形容「比演唱會門票還難搶」。

王美惠貼文意外引起地方關注，也讓「翻轉布丁」話題再度延燒。許多民眾留言表示，看完都想加入尋布丁行列；也有人笑稱，「阿惠團隊的行動力，難怪問政效率高！」這場由甜點引發的小插曲，不僅展現立委團隊的幽默一面，也反映出地方人氣美食帶動的話題熱潮。

