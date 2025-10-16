市長好帥！蔣萬安台南拜廟祈福嘗美食 感受南台灣超熱情

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今到台南佳里區考察供應北市學童鮮奶的乳牛養殖狀況。下午前往台南市大天后宮參拜、並品嚐在地美食，沿途許多民眾上前合影，高喊「市長好帥」、「蔣萬安我愛你」。圖／台北市府提供
蔣萬安今到台南佳里區考察供應北市學童鮮奶的乳牛養殖狀況。下午前往台南市大天后宮參拜、並品嚐在地美食，沿途許多民眾上前合影，高喊「市長好帥」、「蔣萬安我愛你」。圖／台北市府提供

台北市長蔣萬安推生生喝鮮奶「鮮奶周報」政策，今到台南佳里區考察供應北市學童鮮奶的乳牛養殖狀況。下午則前往台南市大天后宮參拜、並品嘗在地美食，沿途許多民眾上前合影，高喊「市長好帥」、「蔣萬安我愛你」，感受南台灣的熱情。

蔣萬安今應立委謝龍介邀請，率領研考會、教育局、產業局及悠遊卡公司代表，前往台南市佳里區梅桂種畜場，下午前往台南市大天后宮參拜，向媽祖祈求國泰民安、風調雨順。蔣萬安致詞表示，大天后宮「頂港有名聲，下港上出名」，是全台第一座由官方興建的媽祖廟，也是府城重要的信仰中心與文化地標，承載著共同的信仰記憶。

隨後在謝龍介陪同下，蔣萬安自大天后宮一路漫步至武廟，沿途拜訪攤商，並與民眾互動，親身感受府城濃厚人情與在地美食魅力。

行經知名的「兩角銀冬瓜茶」攤位時，悠遊卡公司董事長林志盈也現場示範使用「悠遊付」，展現行動支付的便利。接著，在謝龍介推薦下，蔣停留於青年創業冰淇淋店，品嘗香草餅乾口味，頻頻稱讚「消暑又好吃！」

沿途許多民眾紛紛上前合影、熱情招呼，高喊「市長好帥！」、「歡迎來台南！」、「蔣萬安我愛你！」現場氣氛熱烈。走到赤崁樓前，蔣市長更巧遇一對自台北來訪的市民，正帶著香港親戚遊古城，雙方開心寒暄、合影留念，現場民眾也紛紛圍觀打招呼。

在「府城饕客」謝龍介的帶領下，一行人續往廣安宮參拜，沿途造訪多家歷史悠久的在地攤販，包括傳承三代、超過80年的花生糖、豬血糕、擔仔麵與75年老字號滷肉飯等攤位。攤商熱情邀請合影，蔣與謝也品嘗米糕、碗粿、魚羹等府城經典小吃，直呼「每一道都好吃又道地！」

蔣萬安今到台南佳里區考察供應北市學童鮮奶的乳牛養殖狀況。下午前往台南市大天后宮參拜、並品嚐在地美食，沿途許多民眾上前合影，高喊「市長好帥」、「蔣萬安我愛你」。圖／台北市府提供
蔣萬安今到台南佳里區考察供應北市學童鮮奶的乳牛養殖狀況。下午前往台南市大天后宮參拜、並品嚐在地美食，沿途許多民眾上前合影，高喊「市長好帥」、「蔣萬安我愛你」。圖／台北市府提供

