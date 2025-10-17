聽新聞
中斷5年 台南新化楊逵慢跑明天登場

聯合報／ 記者吳淑玲鄭惠仁／台南報導
台南新化區的楊逵文學紀念館20周年，慢跑活動明日登場，主題為「奔跑的理想」，昨宣傳活動。記者吳淑玲／攝影
台南新化區的楊逵文學紀念館20周年，慢跑活動明日登場，主題為「奔跑的理想」，昨宣傳活動。記者吳淑玲／攝影

台南新化區楊逵文學紀念館自20年前成立就開始辦慢跑活動，疫情中斷5年，明天重新登場，南市副市長葉澤山昨宣傳說，已成地方年度盛事，今年報名一開即額滿，市民熱情不減，明年楊逵120歲冥誕將擴大舉辦。

今年活動主題為「奔跑的理想」，新化區長李義隆說，明日清晨6時半從大目降廣場鳴槍起跑，全程5.7公里，沿途欣賞新化街區風光與人文景致，抵達終點還有野菜宴，下午辦「大目降文化成果小旅行」。

楊逵生於台南新化，是日治時期及戰後重要的左翼文學家、社會運動者與翻譯家，被譽為「台灣的魯迅」；葉澤山指出，楊逵慢跑和一般慢跑不一樣，以楊逵所寫的「小伙子大家來賽跑，不為冠軍，不為人上人，跑向自由、民主、和平的新樂園」為理念，每個人可以把理想寫在號碼牌上、跑向自己的理想。活動過後楊逵文學館和歐威影像紀念館將進行 耐震補強。

另外，去年廣受好評的台江大戲「洄．家」劇碼，再推出「洄流．歸潮」，全劇共分「浪上之人」、「借海為田」、「島岸遷徙」等6大篇章，述說200年來台江的拓墾歷史與現狀，呈現台江人與大海之間的互動、信仰與深厚情感，明日在台江文化中心獻演。

這場大戲由安南區公所與中華海洋觀光與農業特色振興協會共同籌辦，獲海洋委員會資源挹注，30名在地素人演員陣容，最年長為83歲的吳美珠，舞台道具則由崑山科大空間設計系老師郭一勤指導學生團隊製作。

