牽涉國家歷史定位 雲林水林鄉志啟動編纂受矚目

被傳為顏思齊開台第一庄的雲林縣水林鄉，昨啟動鄉志編纂，因顏思齊開台史仍備受爭議，鄉志牽涉國家歷史定位格外造成矚目。負責編纂的台灣經濟研究院博士游維真指出，顏史將是內容的重中之重，會盡力符合史實。

水林鄉傳為顏思齊登陸地點，當地水北村顏厝寮設有「十寨」，因而有「開台第一庄」之稱，游維真指出，有關顏思齊的登陸地點和時間，多年來除地方口傳軼聞，也有不少考古和研究文獻，未來將採取傳說與文獻分編方式同步記錄，以符合史實。

水林鄉公所啟動鄉志編纂，鄉長張東凱主持，昨邀地方耆老、村長、文史人士和編纂小組進行研討，張東凱說，水林鄉在開台史具獨特地位，編纂格外慎重，委由台灣經濟研究院承辦，預計到2027年、共19個月完成。

同為水林鄉人的縣府文觀處長陳璧君說，縣府將以5年5500萬元做縣志編纂，而目前全縣20鄉鎮市只有斗六、虎尾、北港、西螺、口湖、四湖、古坑完成鄉鎮志，以每鄉鎮400萬元陸續完成各鄉鎮志編纂，這也是未來地方史教材重要依據。至於鄉志關係到顏思齊開台史，過去做許多調研、邀請中研院研討並獲得相關結論，都可作參考。