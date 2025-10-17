聽新聞
0:00 / 0:00

牽涉國家歷史定位 雲林水林鄉志啟動編纂受矚目

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
被傳為開台第一庄的雲林縣水林鄉啟動鄉志編纂，鄉公所昨邀集地方各界展開文獻史料研討。記者蔡維斌／攝影
被傳為開台第一庄的雲林縣水林鄉啟動鄉志編纂，鄉公所昨邀集地方各界展開文獻史料研討。記者蔡維斌／攝影

被傳為顏思齊開台第一庄的雲林縣水林鄉，昨啟動鄉志編纂，因顏思齊開台史仍備受爭議，鄉志牽涉國家歷史定位格外造成矚目。負責編纂的台灣經濟研究院博士游維真指出，顏史將是內容的重中之重，會盡力符合史實。

水林鄉傳為顏思齊登陸地點，當地水北村顏厝寮設有「十寨」，因而有「開台第一庄」之稱，游維真指出，有關顏思齊的登陸地點和時間，多年來除地方口傳軼聞，也有不少考古和研究文獻，未來將採取傳說與文獻分編方式同步記錄，以符合史實。

水林鄉公所啟動鄉志編纂，鄉長張東凱主持，昨邀地方耆老、村長、文史人士和編纂小組進行研討，張東凱說，水林鄉在開台史具獨特地位，編纂格外慎重，委由台灣經濟研究院承辦，預計到2027年、共19個月完成。

同為水林鄉人的縣府文觀處長陳璧君說，縣府將以5年5500萬元做縣志編纂，而目前全縣20鄉鎮市只有斗六、虎尾、北港、西螺、口湖、四湖、古坑完成鄉鎮志，以每鄉鎮400萬元陸續完成各鄉鎮志編纂，這也是未來地方史教材重要依據。至於鄉志關係到顏思齊開台史，過去做許多調研、邀請中研院研討並獲得相關結論，都可作參考。

雲林 考古

延伸閱讀

雲林水林鄉被列醫療最缺乏區 北港媽祖醫院進駐解決就醫缺憾

顏思齊開台第1庄水林鄉誌編纂 攸關台灣史爭議…專家這樣編

紅橋化身最美文化伸展台 西螺大橋藝陣文化祭將施放300秒高空焰火秀

逆轉！雲林首座美術館不在虎尾 將落腳斗六打造台版「下瀨美術館」

相關新聞

雲林箔子寮普天宮盛典 176棚布袋戲周日同步開演酬神

以立體彩繪村聞名國內的雲林縣四湖鄉箔子村，當地普天宮將將在本周日（19日）舉辦創廟以來規模最大的廟會慶典！除大手筆席開1...

關稅衝擊嘉義製造業 勞動部推強化版僱用安定措施

美國8月起對台灣銷美產品加徵20%對等關稅，疊加既有稅率後重創出口導向產業。嘉義縣多家傳統製造業訂單與外銷量受影響，部分...

牽涉國家歷史定位 雲林水林鄉志啟動編纂受矚

被傳為顏思齊開台第一庄的雲林縣水林鄉，昨啟動鄉志編纂，因顏思齊開台史仍備受爭議，鄉志牽涉國家歷史定位格外造成矚目。負責編...

中斷5年 台南新化楊逵慢跑明登場

台南新化區楊逵文學紀念館自20年前成立就開始辦慢跑活動，疫情中斷5年，明天重新登場，南市副市長葉澤山昨宣傳說，已成地方年...

市長好帥！蔣萬安台南拜廟祈福嘗美食 感受南台灣超熱情

台北市長蔣萬安推生生喝鮮奶「鮮奶周報」政策，今到台南佳里區考察供應北市學童鮮奶的乳牛養殖狀況。下午則前往台南市大天后宮參...

台南教養院7月風災慘重 歷經3月復原今熱鬧辦活動感恩

台南教養院7月颱風侵襲時院區屋頂被掀、牆面滲水、樹木倒了一地，經過各界的幫忙，還有政府協助逐漸恢復正常。今天院方舉辦「逗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。