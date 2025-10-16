雲林箔子寮普天宮盛典 176棚布袋戲周日同步開演酬神

以立體彩繪村聞名國內的雲林縣四湖鄉箔子村，當地普天宮將將在本周日（19日）舉辦創廟以來規模最大的廟會慶典！除大手筆席開150桌平安宴，廣邀全台友宮、信眾「呷平安」，更邀請多達176棚布袋戲，同台尬戲酬神，重現漁村古風貌，將為雲林最大的箔子寮漁港再掀熱潮，廟方邀請各界來拜神迓熱鬧。

普天宮主委蔡明璋指出，今年的規模和陣頭排場氣勢，不同於以往，全村總動員，家家戶大開平安宴席，廟方還特別邀請全台罕見的176棚布袋戲接連登場，百戲酬神從早演到晚，誠意十足，保證讓人耳目一新。

蔡明璋說，箔子寮漁港是雲林最大的漁港，多數村民以捕漁、養殖為業，至今仍保有漁村特有的傳統文化，該廟供奉溫府千歲等王爺，是當地信仰中心，每年南巡會香回駕後，由普天宮溫王聖會「主帥轎」，展開盛大的夜巡遶境，賜福除煞，陣頭鑼鼓喧天，家家戶戶香案迎神，呈現濃濃的台灣民俗風情，這不只是大拜拜，更是一場漁村信仰文化與藝術傳承的盛會。