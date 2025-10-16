快訊

雲林箔子寮普天宮盛典 176棚布袋戲周日同步開演酬神

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣四湖鄉箔子寮普天宮將展開創廟以來規模最大的廟慶盛典，當地溫王聖會勇咖神轎隊將展開夜巡遶境。圖／普天宮提供
雲林縣四湖鄉箔子寮普天宮將展開創廟以來規模最大的廟慶盛典，當地溫王聖會勇咖神轎隊將展開夜巡遶境。圖／普天宮提供

以立體彩繪村聞名國內的雲林縣四湖鄉箔子村，當地普天宮將將在本周日（19日）舉辦創廟以來規模最大的廟會慶典！除大手筆席開150桌平安宴，廣邀全台友宮、信眾「呷平安」，更邀請多達176棚布袋戲，同台尬戲酬神，重現漁村古風貌，將為雲林最大的箔子寮漁港再掀熱潮，廟方邀請各界來拜神迓熱鬧。

普天宮主委蔡明璋指出，今年的規模和陣頭排場氣勢，不同於以往，全村總動員，家家戶大開平安宴席，廟方還特別邀請全台罕見的176棚布袋戲接連登場，百戲酬神從早演到晚，誠意十足，保證讓人耳目一新。

蔡明璋說，箔子寮漁港是雲林最大的漁港，多數村民以捕漁、養殖為業，至今仍保有漁村特有的傳統文化，該廟供奉溫府千歲等王爺，是當地信仰中心，每年南巡會香回駕後，由普天宮溫王聖會「主帥轎」，展開盛大的夜巡遶境，賜福除煞，陣頭鑼鼓喧天，家家戶戶香案迎神，呈現濃濃的台灣民俗風情，這不只是大拜拜，更是一場漁村信仰文化與藝術傳承的盛會。

當天除在地美食攤位與精彩民俗表演，176棚布袋戲沿著村路一字排開，讓民眾邊賞戲，邊享受美食佳。普天宮歡迎大家10月19日一起來暢遊漁村，見證這場年度信仰盛會。

雲林縣四湖鄉箔子寮普天宮將展開創廟以來規模最大的廟慶盛典，將邀176棚布袋戲連合開演酬神，盛況空前，歡迎各界共襄盛舉。圖／普天宮提供
雲林縣四湖鄉箔子寮普天宮將展開創廟以來規模最大的廟慶盛典，將邀176棚布袋戲連合開演酬神，盛況空前，歡迎各界共襄盛舉。圖／普天宮提供
雲林縣四湖鄉箔子寮普天宮將展開創廟以來規模最大的廟慶盛典，各地友宮紛紛前來慶賀，將邀176棚布袋戲連合開演酬神，盛況空前，歡迎各界共襄盛舉。圖／普天宮提供
雲林縣四湖鄉箔子寮普天宮將展開創廟以來規模最大的廟慶盛典，各地友宮紛紛前來慶賀，將邀176棚布袋戲連合開演酬神，盛況空前，歡迎各界共襄盛舉。圖／普天宮提供
雲林縣四湖鄉箔子寮普天宮將展開創廟以來規模最大的廟慶盛典，將邀176棚布袋戲連合開演酬神，盛況空前，歡迎各界共襄盛舉。圖／普天宮提供
雲林縣四湖鄉箔子寮普天宮將展開創廟以來規模最大的廟慶盛典，將邀176棚布袋戲連合開演酬神，盛況空前，歡迎各界共襄盛舉。圖／普天宮提供
雲林縣四湖鄉箔子寮普天宮將展開創廟以來規模最大的廟慶盛典，將邀176棚布袋戲連合開演酬神，盛況空前，歡迎各界共襄盛舉。圖／普天宮提供
雲林縣四湖鄉箔子寮普天宮將展開創廟以來規模最大的廟慶盛典，將邀176棚布袋戲連合開演酬神，盛況空前，歡迎各界共襄盛舉。圖／普天宮提供

相關新聞

從「沒出息」聽見嘉義回聲 王世堅的歌追尋外公的報人魂

「從從容容游刃有餘，變成匆匆忙忙連滾帶爬。」這句歌詞，最近兩岸暴紅傳唱。唱的不是沒出息，而是每個人努力生活的樣子。「沒出...

烏山頭水庫光電板爭議 南市府：「公開清洗時程」全民把關

台南市議會今經發局工作報告，議員針對「烏山頭水庫水面型太陽光電」設置議題爭鋒相對，國民黨質疑水怎麼檢驗？公布一堆數據，可...

雲林水林鄉被列醫療最缺乏區 北港媽祖醫院進駐解決就醫缺憾

健保署公告雲林縣有13鄉鎮個被列為醫療不足區，其中水林鄉等3鄉鎮更列資源缺乏。為挹注偏鄉資源，縣府今天啟動偏鄉醫療照護專...

雲林箔子寮普天宮盛典 176棚布袋戲周日同步開演酬神

以立體彩繪村聞名國內的雲林縣四湖鄉箔子村，當地普天宮將將在本周日（19日）舉辦創廟以來規模最大的廟會慶典！除大手筆席開1...

關稅衝擊嘉義製造業 勞動部推強化版僱用安定措施

美國8月起對台灣銷美產品加徵20%對等關稅，疊加既有稅率後重創出口導向產業。嘉義縣多家傳統製造業訂單與外銷量受影響，部分...

台南教養院7月風災慘重 歷經3月復原今熱鬧辦活動感恩

台南教養院7月颱風侵襲時院區屋頂被掀、牆面滲水、樹木倒了一地，經過各界的幫忙，還有政府協助逐漸恢復正常。今天院方舉辦「逗...

