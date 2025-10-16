關稅衝擊嘉義製造業 勞動部推強化版僱用安定措施

美國8月起對台灣銷美產品加徵20%對等關稅，疊加既有稅率後重創出口導向產業。嘉義縣多家傳統製造業訂單與外銷量受影響，部分業者開始減產、減班。勞動部勞發署雲嘉南分署朴子就業中心啟動企業關懷訪視，並說明強化版「僱用安定措施」及多項就業補助方案，協助業者穩定人力、減輕營運壓力。

朴子就業中心主任張春美表示，嘉義縣各工業區以傳統製造業為主，受美國關稅政策影響最為明顯。自4月起，朴子就業中心已啟動關懷訪視機制，針對朴子、義竹等工業區約700多家業者逐一了解狀況，協助企業媒合政府資源，因應景氣變動挑戰。

為穩定就業市場，勞動部自8月1日至明年1月31日實施「強化版僱用安定措施」，適用9個特定行業別勞工。方案將薪資差額補貼提高至70%，每人每月最高補助1萬2100元，最長6個月，並可與「勞工再充電計畫」訓練津貼合併請領，協助勞工留任並提升技能。

此外，「勞工就業通計畫」提供多項企業補助，包括：雇主僱用受影響失業勞工滿30天，可申請每人每月6000元、最長6個月的「僱用獎助」；若安排職場導師進行職務訓練，每人每月可領1萬2000元、最長3個月的「工作崗位訓練費」；另針對改善工作環境的「職務再設計」，每名勞工每年最高補助雇主10萬元。