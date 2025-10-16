台南教養院7月風災慘重 歷經3月復原今熱鬧辦活動感恩

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南教養院7月風災慘重，歷經3月復原今辦熱鬧活動感恩。圖／院方提供
台南教養院7月風災慘重，歷經3月復原今辦熱鬧活動感恩。圖／院方提供

台南教養院7月颱風侵襲時院區屋頂被掀、牆面滲水、樹木倒了一地，經過各界的幫忙，還有政府協助逐漸恢復正常。今天院方舉辦「逗陣來看戲」活動來感謝各界。

院方表示，颱風過後大家生活一度亂了套。那段日子，員工沒睡幾個好覺，家屬也一直擔心。幸好有各界適時伸出援手，不論是出錢、出力、送物資或關心問候，「這份溫馨我們都銘記在心」。3個月過去，今天院區又充滿笑聲與香氣，代表真的走過來了，也要大聲說「謝天、謝地、謝大家！」

活動邀請台南市表演藝術團隊的「府城木偶劇團」帶來「豬頭皮之決戰八掌溪」。演員用幽默的口白、逗趣的互動，讓大家邊看邊笑，院民也開心地上台體驗操偶。現場還有「快樂咖啡店」提供飲品、甜點香氣滿滿；院民親手泡咖啡、招呼客人，滿臉笑容，大家都說這是「最甜的一杯咖啡」。

活動還有藝術創作展、體適能體驗、智慧輔具展示等攤位，讓大家邊看邊玩、邊運動。家屬、校長、里長都來逛攤位。社工科聯絡人鄧佩眞說，眾人忙進忙出，好像在過年一樣，現場氣氛熱鬧又溫馨，完全看不出3個月前這裡曾被風雨摧殘。

院長吳慧君說，這場「逗陣來看戲」其實是「感恩大會」。大家要謝天、謝地及所有幫助過教養院的人。風雨雖然可怕，但有大家一起就什麼都不怕。她說，教養院會繼續努力，讓院民生活更好、家屬更安心，讓社區知道這裡不只是安置機構，而是一個充滿笑聲、滿滿愛的大家庭。

台南教養院位於台南市後壁區，服務對象為18歲以上重度及極重度智能障礙者，核定收容人數450名。院內提供全日型住宿、生活照顧、技藝陶冶、社工支持及醫療保健服務，要讓服務對象「在愛與關懷中得到妥善照顧與發展」。

台南教養院7月風災慘重，歷經3月復原今辦熱鬧活動感恩。圖／院方提供
台南教養院7月風災慘重，歷經3月復原今辦熱鬧活動感恩。圖／院方提供
台南教養院7月風災慘重，歷經3月復原今辦熱鬧活動感恩。圖／院方提供
台南教養院7月風災慘重，歷經3月復原今辦熱鬧活動感恩。圖／院方提供
台南教養院7月風災慘重，歷經3月復原今辦熱鬧活動感恩。圖／院方提供
台南教養院7月風災慘重，歷經3月復原今辦熱鬧活動感恩。圖／院方提供
台南教養院7月風災慘重，歷經3月復原今辦熱鬧活動感恩。圖／院方提供
台南教養院7月風災慘重，歷經3月復原今辦熱鬧活動感恩。圖／院方提供

