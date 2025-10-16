快訊

從「沒出息」聽見嘉義回聲 王世堅的歌追尋外公的報人魂

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣共好生活協會理事長姜鈞翔與去年回外公故鄉嘉縣的立委王世堅（右）合照。圖／姜鈞翔提供
嘉義縣共好生活協會理事長姜鈞翔與去年回外公故鄉嘉縣的立委王世堅（右）合照。圖／姜鈞翔提供

「從從容容游刃有餘，變成匆匆忙忙連滾帶爬。」這句歌詞，最近兩岸暴紅傳唱。唱的不是沒出息，而是每個人努力生活的樣子。「沒出息」讓民進黨立委王世堅再度成為焦點，也意外牽起一段嘉義朴子市的故事，屬於風骨與真話的傳承。

嘉義縣共好生活協會理事長姜鈞翔說，王世堅的外公張榮宗，出身現在的嘉義縣朴子市富農家庭，留學日本，卻選擇走入庶民生活。他投身新聞與社會運動，辦報、寫報、說真話，與楊逵、簡吉等知識份子並肩同行。

根據財團法人二二八事件紀念基金會網址資料，張榮宗二戰後被派任為朴子副鎮長，擔任三民主義青年團朴子區隊的區隊長、兼任「和平日報」東石分局長。「和平日報」敢揭露黑暗的年代。張榮宗堅持以筆為劍，在威權陰影下為勞工與農民發聲，成為戰後初期嘉義地區最具風骨的報人之一。

1947年二二八事件爆發，張榮宗在地方糾集青年抗爭，3月12日率領三輛滿載民軍及裝備的車隊，由新營市經北港鎮、大林鎮、斗六市、古坑鄉經崎頂溪底時，遇國府軍伏擊，當場身亡。

張榮宗身亡後，屍體下落不明，但地方上警察，卻仍每隔一個禮拜就來張家詢問張榮宗的行蹤，甚至有時候還會掏出手槍，頂著張太太的頭，問說，「張榮宗有沒有回來？」耀武揚威的氣勢，嚇得張家的孩子一見到警察來到家裡，就躲在房屋的一角發抖。張妻不勝其擾，後來索性謊稱說，出去尋找結果，只找回一雙張榮宗的鞋，屍首不見了，但證明已經死亡。

姜鈞翔表示，如今，王世堅在「沒出息」裡唱出生活的掙扎與倔強。「從容與滾爬之間」不只是庶民的日常，也像在回應外公當年的吶喊。那股敢講、敢衝、敢笑的魂，或許正是從朴子的海風裡一代代傳下來的。「海邊的孩子最懂，人生有時從容，有時連滾帶爬。我們都在浪裡前行，有時滿身泥沙，有時閃著光。但只要還願意真誠面對、繼續向前，就永遠有出息。嘉義的風，仍在。那份不屈不懼、敢言敢笑的魂，也仍在。那不是沒出息，那是嘉義人的風骨。」

嘉義 朴子 王世堅

從「沒出息」聽見嘉義回聲 王世堅的歌追尋外公的報人魂

「從從容容游刃有餘,變成匆匆忙忙連滾帶爬。」這句歌詞,最近兩岸暴紅傳唱。唱的不是沒出息,而是每個人努力生活的樣子。「沒出...

