從「沒出息」聽見嘉義回聲 王世堅的歌追尋外公的報人魂

「從從容容游刃有餘，變成匆匆忙忙連滾帶爬。」這句歌詞，最近兩岸暴紅傳唱。唱的不是沒出息，而是每個人努力生活的樣子。「沒出息」讓民進黨立委王世堅再度成為焦點，也意外牽起一段嘉義縣朴子市的故事，屬於風骨與真話的傳承。

嘉義縣共好生活協會理事長姜鈞翔說，王世堅的外公張榮宗，出身現在的嘉義縣朴子市富農家庭，留學日本，卻選擇走入庶民生活。他投身新聞與社會運動，辦報、寫報、說真話，與楊逵、簡吉等知識份子並肩同行。

根據財團法人二二八事件紀念基金會網址資料，張榮宗二戰後被派任為朴子副鎮長，擔任三民主義青年團朴子區隊的區隊長、兼任「和平日報」東石分局長。「和平日報」敢揭露黑暗的年代。張榮宗堅持以筆為劍，在威權陰影下為勞工與農民發聲，成為戰後初期嘉義地區最具風骨的報人之一。

1947年二二八事件爆發，張榮宗在地方糾集青年抗爭，3月12日率領三輛滿載民軍及裝備的車隊，由新營市經北港鎮、大林鎮、斗六市、古坑鄉經崎頂溪底時，遇國府軍伏擊，當場身亡。

張榮宗身亡後，屍體下落不明，但地方上警察，卻仍每隔一個禮拜就來張家詢問張榮宗的行蹤，甚至有時候還會掏出手槍，頂著張太太的頭，問說，「張榮宗有沒有回來？」耀武揚威的氣勢，嚇得張家的孩子一見到警察來到家裡，就躲在房屋的一角發抖。張妻不勝其擾，後來索性謊稱說，出去尋找結果，只找回一雙張榮宗的鞋，屍首不見了，但證明已經死亡。

姜鈞翔表示，如今，王世堅在「沒出息」裡唱出生活的掙扎與倔強。「從容與滾爬之間」不只是庶民的日常，也像在回應外公當年的吶喊。那股敢講、敢衝、敢笑的魂，或許正是從朴子的海風裡一代代傳下來的。「海邊的孩子最懂，人生有時從容，有時連滾帶爬。我們都在浪裡前行，有時滿身泥沙，有時閃著光。但只要還願意真誠面對、繼續向前，就永遠有出息。嘉義的風，仍在。那份不屈不懼、敢言敢笑的魂，也仍在。那不是沒出息，那是嘉義人的風骨。」