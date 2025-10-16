烏山頭水庫光電板爭議 南市府：「公開清洗時程」全民把關

台南市議會今經發局工作報告，議員針對「烏山頭水庫水面型太陽光電」設置議題爭鋒相對，國民黨質疑水怎麼檢驗？公布一堆數據，可是人民沒信心；民進黨指假消息指稱「烏山頭水庫水質含有清潔劑」，引發民眾恐慌與社會誤解，要求市府捍衛永續能源政策。

經發局強調，外界質疑水庫水質，然而應以科學數據為基礎！經濟部水利署、農業部農田水利署均明確要求業者依環境部《水體水質監測站設置及監測準則》定期進行水質檢測，嚴防任何重金屬溶出風險，同時要求落實環境管理措施。烏山頭水庫每年辦理5次水質檢測，截至目前為止，所有監測指標均顯示「水質均符合標準」。

為讓民眾更加安心，市府已偕同農水署擬定三項精進作法，1.水庫水質檢測報告公告上網，供民眾下載；2.公開清洗作業前，函文當地里長、公所及相關單位知悉；3.光電板清潔完畢後，請廠商立即進行水質檢測，確保水質安全與地方民眾權益不受影響。

經發局表示，水面型太陽光電具有多項優勢，除了有效利用土地資源、提升發電效率外，依據國外研究結果，亦有透過遮蔽太陽光，減少水庫內藻類孳生，減少水質優養化之發生等。先進國家如美國、中國、日本、韓國、新加坡等，均有於民生、灌溉及工業用水庫設置光電案例，且無對周遭環境造成負面影響之紀錄。

經發局指出，目前烏山頭水庫光電設施面積約11.5公頃，僅占蓄水面積約1.12%，預估年發電量約1700萬度電，可供應約4900戶家庭使用，具節能、穩定且效益明確。呼籲各界應理性討論，後續也將秉持「透明、審慎、在地共識」三大原則，穩健配合經濟部推動綠電政策。

經發局也整理爭議謠言及事實真相、法律行動：