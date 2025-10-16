雲林水林鄉被列醫療最缺乏區 北港媽祖醫院進駐解決就醫缺憾
健保署公告雲林縣有13鄉鎮個被列為醫療不足區，其中水林鄉等3鄉鎮更列資源缺乏。為挹注偏鄉資源，縣府今天啟動偏鄉醫療照護專案，由中國醫藥大學附設北港醫院醫療團隊進駐水林鄉「番薯會社」社區據點，讓偏鄉民眾獲得更完善的醫療健康照護。
雲林縣衛生局指出，目前縣內執業西醫師共960人，每萬人口醫師比為14.7人，低於全國平均，健保署更將13鄉鎮列為醫療資源不足地區，其中大埤、元長、水林鄉的醫師比更低於2.5人，被列為「缺乏地區」，顯示偏鄉醫療資源不足又不均。
局長曾春美說，為補足偏鄉醫療資源，去年起雲林推動第一波偏鄉醫療照護專案，針對偏遠山區古坑草嶺、石壁、樟湖地區，由轄內6大急救責任醫院設立假日醫療站，並請台大雲林分院及成大斗六分院共同辦理巡迴醫療及全人健康照護加值方案，推動1年多來，當地超過500名民眾受惠，同時藉由醫療「主動出擊」還揪出癌症患者。
曾春美表示，水林鄉醫療不足，醫師比僅有2.3人，鄉內僅5家診所且都集中於水南村及水北村鬧區，蕃薯、松北等南7村並無醫療診所，因此與中國醫大北港附設醫院（媽祖醫院）合作，將醫療照護專案延伸至水林鄉蕃薯會社。
北港媽祖醫院長吳錫金指出，院方整合醫師、藥師、護理師、營養師、心理師等專業團隊，從身體健康、心理支持到生活協助，提供一條龍、不中斷照護。每周三下午更在當地有1名醫師駐診，並安排長者實地訪視，提供整合性健康服務，讓偏鄉就醫更便利。
縣長張麗善表示，水林鄉是全縣第二老的鄉鎮，又是醫療缺乏地區，期望透過照護專案加入，作為偏鄉醫療後盾，未來將持續針對其他2個醫療缺乏地區，持續規畫照護專案，逐步填補全醫療服務網最後一塊拼圖。
