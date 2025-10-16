南市府標售市地重劃區抵費地 安北商業區3標案土地受矚目

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市新營客運轉運中心市地重劃區示意圖。圖／南市地政局提供
台南市新營客運轉運中心市地重劃區示意圖。圖／南市地政局提供

台南市政府近幾年不斷釋出市地重劃區抵費地，並且在競標下常開出高價。今年第2次市地重劃區抵費地標售對象有麻豆工業區、北安商業區及新營客運轉運中心，時間即日起到12月4日止，12月5日開標。其中安南區北安商業區最受矚目，地政局推出3標商業用地，標售底價每平方公尺16萬1000元至21萬3000元不等。

地政局長陳淑美表示，麻豆工業區重劃完成後為建蔽率70%、容積率270%之甲、乙種工業區土地，都是臨計畫道路的可建築土地，區內設置滯洪池、抽水站等相關納洪、排水設施，除解決舊有地勢低窪易淹水之情事外，更完善區內交通動線及排水系統。

定位為安南區商業副都心的北安商業區重劃區，重劃完成後為建蔽率60%、容積率320%的商業區可建築土地，區內規劃有結合各年齡層級使用空間與活動需求的特色公園，為安南區第一座全齡化及多元化使用的公園，同時建置滯洪池與抽水站，為氣候變遷增強重劃區及周邊152公頃土地的防洪韌性，除達到實用與美觀兼具的效果。

新營客運轉運中心重劃完成後為建蔽率60%、容積率200%的產業專用區土地，區內設置客運轉運中心、公園兼兒童遊樂場、綠地、廣場兼停車場等公共設施，及完善之排水設施。產業專用區得為旅館、住宅、醫療衛生設施、社會教育機構及文化機構等使用，促使土地更高強度開發與利用。

此次在麻豆工業區市地重劃區推出5標工業用地，其中有3標第二種甲種工業區、2標第二種乙種工業區，標售底價每平方公尺2萬8100元至3萬2000元不等；北安商業區推出3標商業用地，標售底價每平方公尺16萬1000元至21萬3000元不等，新營客運轉運中心推出6標產業專用地，標售底價每平方公尺3萬6300元至3萬9300元不等。

有意願投標者，請在期限內上地政局網站「台南市政府地政局網站/公告資訊/最新消息」瀏覽並下載投標相關文件。有意投標民眾，請於標售公告截止前，以掛號寄達台南成功路郵局第239號信箱。此標售作業未委託民間不動產仲介業者辦理，如有任何疑義，請洽詢南市地政局，電話06-2982794(市地重劃科)、06-6370949(區段徵收科)，或上地政局網站(http://land.tainan.gov.tw/)查詢相關訊息。

台南市安南區北安商業區市地重劃區示意圖。圖／南市地政局提供
台南市安南區北安商業區市地重劃區示意圖。圖／南市地政局提供
台南市麻豆工業區市地重劃區示意圖。圖／南市地政局提供
台南市麻豆工業區市地重劃區示意圖。圖／南市地政局提供

重劃區 台南

