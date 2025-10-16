台南企業、團體協力造福學生 捐助30萬書籍費、20所國中小受惠

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
善心團體捐助台南市安南區國中小書籍費用，市府表揚義行善舉。記者鄭惠仁／攝影
善心團體捐助台南市安南區國中小書籍費用，市府表揚義行善舉。記者鄭惠仁／攝影

台南市立愛文教關懷協會協同多個民間團體，今捐助安南區20所國中小書籍費用約30萬元，副市長葉澤山代表市長黃偉哲頒贈感謝狀，感謝善心團體對教育的重視與關懷，希望讓學子擁有更好的學習資源，在成長過程中感受到社會的關懷。

葉澤山表示，無論是透過對社會資源的分配還是急難救助政策的推動，都是市政府關懷學生需求的一環，更將此視為重要的社會責任。感謝市議員蔡麗青協同立愛文教關懷協會、國產建材實業集團、遠見綠能科技、觀雲慈善會、博通企業、長梭企業等單位，一同攜手捐贈書籍費用給安南區多所國中及國小，為在地學童的學習環境與生活條件提供實質上的幫助。

教育局長鄭新輝感謝捐贈團體連續兩年的無私奉獻，這次的捐贈活動不僅提供學生所需的書籍費用，讓這些需要幫助的孩子可以獲得良好的教育支援。期望透過此次活動喚起社會大眾關懷，歡迎社會各界共同來支持偏鄉與需要幫助的學生，進一步提升他們的學習專注力與幸福感。

蔡麗青表示，未來將繼續與各界共同努力，持續為台南市的教育環境注入更多愛心與資源，讓每個孩子都能享有公平的教育機會，健康快樂地成長。安南區受贈的學校代表也在活動中表達感謝，強調這次捐贈對學校與學童的幫助，尤其在學校經費有限的情況下，這些資源彌補了不足之處。

議員蔡麗青媒合善心團體捐助台南市安南區國中小書籍費用，市府表揚義行善舉。記者鄭惠仁／攝影
議員蔡麗青媒合善心團體捐助台南市安南區國中小書籍費用，市府表揚義行善舉。記者鄭惠仁／攝影

台南 偏鄉

