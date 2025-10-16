快訊

凱士士企業捐柳營奇美醫院多功能步行訓練機 助患者復健

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
凱士士企業捐柳營奇美醫院多功能步行訓練機，助患者復健。圖／院方提供
凱士士企業捐柳營奇美醫院多功能步行訓練機，助患者復健。圖／院方提供

台南凱士士企業協助柳營奇美醫院提升重症病人的復健醫療品質，今天捐贈3台「Rifton多功能移位步行訓練機」，並舉辦捐贈儀式，院長周偉倪代表接受凱士士企業代表總經理邱平裕捐贈設備，並贈感謝狀表達對其關懷社會、無私奉獻的誠摯敬意。

周偉倪是復健科醫師，他表示，台南溪北地區高齡人口比例高於全國平均值，高齡長者一旦因疾病進入加護病房，復健難度更高，功能衰退也更快。獲贈的步行訓練機是結合安全移位與早期步態訓練的創新儀器，特別針對加護病房長期臥床、肢體功能衰退的病人，提供前所未有的安全復健方式，將大幅改善高齡病人的復健成效與生活品質。

周偉倪感謝凱士士企業長期關注醫療照護議題，與對院方及病人的關心。期盼此次捐贈能拋磚引玉，激發更多企業與社會大眾投入公益行動，攜手打造更溫馨健康的社會。

邱平裕表示，企業的成長來自社會的支持，回饋社會是企業責無旁貸的責任。此次捐贈的醫療儀器，創新設計能減輕醫護人員受傷風險與提升照護便利，也維護病人尊嚴，為高齡病人帶來重建自理能力與提升生活品質契機。期望能在國人健康照護上盡一份心力，讓更多病人能接受良好治療及生活品質的醫療服務。

院方表示，將持續與社會各界合作，引進各項創新設備與照護理念，提升整體醫療品質，確保每名病人在重症初期，即能獲得高品質復健治療，最大程度維持或恢復生活自理能力，提供安全、尊嚴的治療環境，朝向「成為民眾最信賴的健康照護醫院」目標邁進。

復健 加護病房 台南

