快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

聽新聞
0:00 / 0:00

我也喝烏山頭水庫水 南市議員：光電板爭議應向民眾釋疑

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李宗霖在議會質詢，指全世界就在推廣光電，但光電事件在台南沸沸揚揚，要求經發局長務必向社會大眾釋疑。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員李宗霖在議會質詢，指全世界就在推廣光電，但光電事件在台南沸沸揚揚，要求經發局長務必向社會大眾釋疑。記者吳淑玲／翻攝

台南市議會今由經發局業務報告，議員關切烏山頭水庫光電板爭議，要求經發局務必向社會大眾釋疑，尤其在系統設計、緊急回收流程、長期生態監測等更應積極把關；經發局回應，農水署負責管理浮台式太陽能光電系統，目前5次檢測報告均無問題，已要求要定時公開並詳細說明。

經發局長張婷媛說「我也喝烏山頭水庫的水」，依電業法地方必須依法將申請文件送交中央審查，地方政府並非主動推動設置。針對民眾關心的水質問題，「契約中已明定必須使用清水進行清洗，並非藥水或汙水。若有違規，將依法追究。」承諾會加強資訊公開與民眾溝通，避免誤解與不安。

台南市議員李宗霖表示，早在20幾年前，全世界就在推廣光電，而後來光電事件在台南沸沸揚揚，都是「人」的問題。要如何解決不要讓人的問題影響到光電發展，經發局應有積極作為。

李宗霖說，要求經發局務必提出確切數據、未來光電板遇到極端氣候而破損要如何處置等，都應向社會大眾說明清楚。至於有關光電板系統設計、緊急回收流程、長期生態監測等，更需要經發局逐一把關。

李宗霖說，光電板作為綠能材質，在全球各地水庫皆有設置案例，包含日本、南韓、葡萄牙、越南、印尼、新加坡等各國，「台灣身為科技之島，不可能無法處理光電板的設置與維護問題。如果真的無法處理，那就是系統設計或人的執行出了問題。」

李宗霖指出，目前水庫水質檢測結果顯示並無污染，但他認為政府應進一步公開數據與檢測流程，並說明極端氣候下的應變機制。呼籲政府說明光電板破損時的回收流程與生態監控方式，以確保長期安全。

國民黨議員林美燕等人則指出，水庫是民眾日常飲用水的來源，民意沸騰，政府未實地了解民眾反應，也未公開檢驗方式與結果，讓人無法信任其決策依據。

經發局長張婷媛說明，光電設施浮台由農水署負責，目前已完成五次水質檢測，結果皆無異常，強調已要求業者未來定期公開檢測報告，並詳細說明內容。即使在颱風期間，設施也未受影響。

台南烏山頭水庫設置水上型太陽光電板。記者劉學聖／攝影
台南烏山頭水庫設置水上型太陽光電板。記者劉學聖／攝影

烏山頭水庫 光電板 水質

延伸閱讀

郭國文告發謝龍介：散布光電板謠言 立委無造謠免責權

立委陳菁徽批光電板混濁墾丁海域 縣府：多次檢查無違規

雲嘉南民宅修復84% 將修法以清理光電板

影／核三陰陽海陳菁徽現場直擊：蓋光電板致大雨泥水入海 能見度剩2M

相關新聞

顏思齊開台第1庄水林鄉誌編纂 攸關台灣史爭議…專家這樣編

被傳為顏思齊開台第一庄的雲林縣水林鄉，今天啟動鄉志編纂，因顏思齊開台史仍備受爭議，使鄉志編纂牽涉國家歷史定位格外受矚目。...

雲林水林鄉被列醫療最缺乏區 北港媽祖醫院進駐解決就醫缺憾

健保署公告雲林縣有13鄉鎮個被列為醫療不足區，其中水林鄉等3鄉鎮更列資源缺乏。為挹注偏鄉資源，縣府今天啟動偏鄉醫療照護專...

南市府標售市地重劃區抵費地 安北商業區3標案土地受矚目

台南市政府近幾年不斷釋出市地重劃區抵費地，並且在競標下常開出高價。今年第2次市地重劃區抵費地標售對象有麻豆工業區、北安商...

台南企業、團體協力造福學生 捐助30萬書籍費、20所國中小受惠

台南市立愛文教關懷協會協同多個民間團體，今捐助安南區20所國中小書籍費用約30萬元，副市長葉澤山代表市長黃偉哲頒贈感謝狀...

凱士士企業捐柳營奇美醫院多功能步行訓練機 助患者復健

台南凱士士企業協助柳營奇美醫院提升重症病人的復健醫療品質，今天捐贈3台「Rifton多功能移位步行訓練機」，並舉辦捐贈儀...

我也喝烏山頭水庫水 南市議員：光電板爭議應向民眾釋疑

台南市議會今由經發局業務報告，議員關切烏山頭水庫光電板爭議，要求經發局務必向社會大眾釋疑，尤其在系統設計、緊急回收流程、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。