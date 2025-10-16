我也喝烏山頭水庫水 南市議員：光電板爭議應向民眾釋疑

台南市議會今由經發局業務報告，議員關切烏山頭水庫光電板爭議，要求經發局務必向社會大眾釋疑，尤其在系統設計、緊急回收流程、長期生態監測等更應積極把關；經發局回應，農水署負責管理浮台式太陽能光電系統，目前5次檢測報告均無問題，已要求要定時公開並詳細說明。

經發局長張婷媛說「我也喝烏山頭水庫的水」，依電業法地方必須依法將申請文件送交中央審查，地方政府並非主動推動設置。針對民眾關心的水質問題，「契約中已明定必須使用清水進行清洗，並非藥水或汙水。若有違規，將依法追究。」承諾會加強資訊公開與民眾溝通，避免誤解與不安。

台南市議員李宗霖表示，早在20幾年前，全世界就在推廣光電，而後來光電事件在台南沸沸揚揚，都是「人」的問題。要如何解決不要讓人的問題影響到光電發展，經發局應有積極作為。

李宗霖說，要求經發局務必提出確切數據、未來光電板遇到極端氣候而破損要如何處置等，都應向社會大眾說明清楚。至於有關光電板系統設計、緊急回收流程、長期生態監測等，更需要經發局逐一把關。

李宗霖說，光電板作為綠能材質，在全球各地水庫皆有設置案例，包含日本、南韓、葡萄牙、越南、印尼、新加坡等各國，「台灣身為科技之島，不可能無法處理光電板的設置與維護問題。如果真的無法處理，那就是系統設計或人的執行出了問題。」

李宗霖指出，目前水庫水質檢測結果顯示並無污染，但他認為政府應進一步公開數據與檢測流程，並說明極端氣候下的應變機制。呼籲政府說明光電板破損時的回收流程與生態監控方式，以確保長期安全。

國民黨議員林美燕等人則指出，水庫是民眾日常飲用水的來源，民意沸騰，政府未實地了解民眾反應，也未公開檢驗方式與結果，讓人無法信任其決策依據。