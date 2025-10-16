快訊

顏思齊開台第1庄水林鄉誌編纂 攸關台灣史爭議…專家這樣編

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
傳為開台第一庄的雲林縣水林鄉啟動鄉志編纂，鄉公所邀集地方各界展開文獻史料研討。記者蔡維斌／攝影
被傳為顏思齊開台第一庄的雲林縣水林鄉，今天啟動鄉志編纂，因顏思齊開台史仍備受爭議，使鄉志編纂牽涉國家歷史定位格外受矚目。負責編纂的台灣經濟研究院博士游維真指出，顏史是鄉志的重中之重，將採傳說、文獻分編方式同步記錄，以符合史實。

水林鄉被傳為顏思齊登陸地點，當地水北村顏厝寮設有「十寨」，因而有「開台第一庄」之稱，今天水林鄉公所啟動鄉志編纂，由鄉長張東凱主持，邀集地方耆老、村長、文史人士和編撰小組進行研討，縣府文觀處長陳璧君、社會處長林文志也參加。

張東凱指出，水林鄉在台灣開台史具獨特地位，是文化保存的重要工程，因此，鄉志編纂格外慎重，委由台灣經濟研究院承辦，預計2027年共19個月完成，鄉志分歷史、地理、政事、經濟、社會教育、藝文宗教禮俗、人物傳記等7大篇章，結合文獻收集、田野調查及訪談成果，呈現水林歷史變遷與文化特色，為家鄉留下珍貴永續文化資產

也是水林鄉人的文觀處長陳璧君指出，縣府將以5年5千5百萬元進行縣志編纂，目前全縣20鄉鎮市只有斗六、虎尾、北港、西螺、口湖、四湖、古坑完成，縣府將以每鄉鎮400萬元陸續完成其他鄉鎮志的編纂，這也是雲林文化保存的重大工程，也是未來地方史教材重要依據。

至於水林鄉志因關係顏思齊開台史，她說，過去做了許多調研，也曾邀請中研院研討並獲得相關結論，都可作為水林鄉志參考。

負責編纂的游維真則說，有關顏思齊的登陸地點和時間，多年來除地方口傳軼聞，也不少考古和研究文獻，因鄉志攸關台灣史的定位，因此，未來將採取傳說與文獻分編方式同步記錄，以符合史實，這也是這次鄉志編纂的重中之重。

張東凱呼籲地方踴躍提供老照片或口傳故事及史獻史料，讓鄉志展現在地性與生命力，也讓後代能更了解家鄉歷史人文。

傳為開台第一庄的雲林縣水林鄉啟動鄉志編纂，因牽涉台灣開台史，格外慎重，委請台灣經濟研究院承辦並與中研院專家研討，像在編纂國家級史書。記者蔡維斌／攝影
傳為開台第一庄的雲林縣水林鄉啟動鄉志編纂，鄉公所邀集地方各界展開文獻史料研討。記者蔡維斌／攝影
顏思齊開台第1庄水林鄉誌編纂 攸關台灣史爭議…專家這樣編

