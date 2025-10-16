台南台江年度大戲「洄流．歸潮」 述說200年拓墾歷史與現狀

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區年度大戲「洄流．歸潮」10月18日下午兩點半將在台江文化中心獻演。圖／台南市安南區公所提供
台南市安南區年度大戲「洄流．歸潮」10月18日下午兩點半將在台江文化中心獻演。圖／台南市安南區公所提供

台南市安南區年度大戲「洄流．歸潮」10月18日下午將在台江文化中心獻演。這場為深化地方藝文推廣，並彰顯台江獨特的人文風貌與海洋記憶的大戲，此係述說著二百年來台江的拓墾歷史與現狀，呈現台江人與大海之間的互動、信仰與深厚情感。

安南區為台灣海洋文化的重要發源地，台江200年的演變，也是台南400重要一環。這場大戲由安南區公所與中華海洋觀光與農業特色振興協會共同籌辦，並獲得海洋委員會「復振航海文化力計畫」資源挹注。自今年6月起，演員們透過口述歷史、文獻蒐集、劇本撰寫到肢體排練等系列工作坊，親身參與屬於自己、與土地及海洋的文化建構。

30位全素人演員陣容中，最年長為83歲的吳美珠，除學生外，平均年齡超過60歲。全劇共分6六大篇章「浪上之人、「借海為田」、「島岸遷徙」、「海上神明」、「相放伴．望海天」、「潮起之聲」。述說二百年來台江的拓墾歷史與現狀，由在地素人社區演員以最真摯又細膩的演出方式，呈現台江人與大海之間的互動、信仰與深厚情感。

舞台道具由崑山科大空間設計系老師郭一勤指導學生團隊製作，另，「浪上之人」劇碼中竹籠茨由83的台南市定傳統工藝保存者李養親手打造，更顯珍貴。

安南區長魏文貴表示，「洄流．歸潮」延續去年廣受好評的台江大戲「洄．家」劇碼，經過4年的淬鍊，以台江的人文歷史與海洋記憶為創作核心，透過戲劇形式重新詮釋土地的故事，集結在地劇團、社區居民與學校通力合作、跨世代共創完成6大篇章海洋史詩，請大家一同見證這場屬於台江的海洋藝文饗宴，感受土地與海洋共鳴的磅礴力量。

這場融合歷史、人文與藝術的深度對話，3百多張戲票在公告不到3天，即登記額滿。更多活動詳情，請持續關注「安南區公所」官方網站，以及安南區公所、中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會等臉書粉絲專頁。

台南市安南區年度大戲「洄流．歸潮」10月18日下午兩點半將在台江文化中心獻演。圖／台南市安南區公所提供
台南市安南區年度大戲「洄流．歸潮」10月18日下午兩點半將在台江文化中心獻演。圖／台南市安南區公所提供
台南市安南區年度大戲「洄流．歸潮」10月18日下午兩點半將在台江文化中心獻演。圖／台南市安南區公所提供
台南市安南區年度大戲「洄流．歸潮」10月18日下午兩點半將在台江文化中心獻演。圖／台南市安南區公所提供

台江 台南 信仰

