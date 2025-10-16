雲嘉南民宅修復84% 將修法以清理光電板

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院16日簡報雲嘉南災後復原進度，並表示未來將修《廢棄物清理法》，將光電板納入應回收廢棄物。（中央社示意圖）
行政院16日簡報雲嘉南災後復原進度，並表示未來將修《廢棄物清理法》，將光電板納入應回收廢棄物。（中央社示意圖）

「雲嘉南在丹娜絲風災受損民宅1360戶，如今已完工1144戶！」行政院16日報告「雲嘉南災後復原」進度指出，修繕率已達84%、已經發放5.8萬件、14.4億元的家園慰助金，且12.1萬片光電板都清理完畢。行政院長卓榮泰也要求環境部研擬《廢棄物清理法》，將光電板納入清理範圍。

修繕完工1144戶

針對丹娜絲風災復原狀況，行政院工程會官員表示，前進指揮所已經核發58579件家園復原慰助金、核撥金額14.4億元，其中損壞面積20平方公尺以上經由政府媒合民宅修繕達1360戶，已經完工1144戶。後續再透過航拍判釋與實地走訪，主動針對尚未完成修繕災屋民眾協助與宣導，以確保協助每一位災屋民眾完成修繕需求。

除了房屋修繕外，農損救助與輔導、電信修復與環境清理，截至10月上旬止，農業救助已核撥30.18億元；光電板總受損約12.1萬片，已全數清理完成；另外，石綿建材廢棄物約17600公噸，已清運約16793公噸，電信基地台修復已修復11座，其餘預計10月31日前修復。

光電板應回收廢棄

行政院長卓榮泰表示，未來將請環境部提出《廢棄物清理法》修正草案，將光電板納入應回收廢棄物，並研議合理費率，以建立完整責任鏈。工程會另外提醒，家園復原慰助金專案，依據受損民宅損壞面積，發給受災戶每戶最高10萬元慰助金，弱勢戶再加發生活支援補助金10萬元。

丹娜絲風災及後續豪雨造成大量災損，農業損失約32.5億元，共造成近100萬戶停電、3499支電桿倒塌、7.3萬戶停水。丹娜絲在此次的災害造成台南滯洪池及魚塭的光電板共毀損14.5萬片，約有1322座基地台毀損，且電信業者光纖因部份附掛在台電電纜上，共超過2800根電纜毀損。

