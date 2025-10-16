快訊

曾替蔡依林、蕭亞軒改名…知名命理師卜陽睡夢中離世 太太悲痛證實噩耗

堂本光一被爆將結婚！交往10年女方退社、刪IG疑為婚前準備

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

嘉市城市博覽會、國際管樂節年底登場 市府北棟基地變大舞台

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
往年管樂節晚會固定在田徑場舉辦，因場地整修，今年首次移師到市府南棟對面北棟大樓預定地舉行。主辦單位文化局將新場域命名「嘉義大舞台」，成為33年來全新慶典儀式場地。
往年管樂節晚會固定在田徑場舉辦，因場地整修，今年首次移師到市府南棟對面北棟大樓預定地舉行。主辦單位文化局將新場域命名「嘉義大舞台」，成為33年來全新慶典儀式場地。

嘉市年底2項重磅盛事「320＋1城市博覽會」與第33屆國際管樂節登場，預料吸引數十萬人湧入，為歲末年終掀起熱鬧慶典，往年管樂節晚會固定在田徑場舉辦，因場地整修，今年首次移師到市府南棟對面北棟大樓預定地舉行。主辦單位文化局將新場域命名「嘉義舞台」，成為33年來全新慶典儀式場地。

今年國際管樂節12月19日熱鬧開幕，一路延續至2026年1月1日。不同以往的是，往年管樂晚會在田徑場舉辦，因田徑場整修，北棟大樓基地不僅是管樂節主舞台，也將是「320＋1城市博覽會」重要展區，未來還預定作為跨年晚會場地。文化局估算，該地能容納超過5000人，屆時將規畫完善交通動線與接駁措施，確保活動順暢安全。

今年管樂節邀集義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港與哈薩克等16組以上國際頂尖樂團輪番演出。節目內容包含主題晚會、室內外音樂會與最受歡迎「踩街嘉年華」。踩街隊伍將首度全線沿中山路封街遊行，從中央噴水圓環出發，終站抵達嘉義市立棒球場，為活動增添全新動線與城市節奏感。

最受樂迷期待來自日本2023年中華民國國慶典禮驚豔全場「翡翠騎士管樂隊」，12月21日首度登上嘉義舞台，為觀眾獻上華麗磅礡音樂盛宴。市府表示，年底城市博覽會及管樂節雙重活動，將讓城市白天現創意夜晚綻放音樂。隨著北棟大樓基地大舞台啟用與國際團隊加入，讓嘉市展現「音樂之都」魅力與自信。

市府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，歷經20年規畫與多次招標流標，5月9日決標，市長黃敏惠與統包團隊永青營造公司董事長曾國進簽約，決標總預算54億餘元，明年開工，工期5年，預定2030年竣工。

往年管樂節晚會固定在田徑場舉辦，場地目前進行升級整修。 記者魯永明／攝影
往年管樂節晚會固定在田徑場舉辦，場地目前進行升級整修。 記者魯永明／攝影
往年管樂節晚會固定在田徑場舉辦，因場地整修，今年首次移師到市府南棟對面北棟大樓預定地舉行。主辦單位文化局將新場域命名「嘉義大舞台」，成為33年來全新慶典儀式場地。
往年管樂節晚會固定在田徑場舉辦，因場地整修，今年首次移師到市府南棟對面北棟大樓預定地舉行。主辦單位文化局將新場域命名「嘉義大舞台」，成為33年來全新慶典儀式場地。

音樂會 舞台 嘉義

延伸閱讀

高雄城中城大火滿4年 僅58棟老舊大樓申請消防設備修繕補助

全運會嘉義市代表隊授旗 選手勇奪射擊1金2銀開幕前捷報頻傳

全運會開幕前終於等到經費 張麗善：政院核定補助縣立田徑場12億

嘉市搖滾祭音浪吸12萬人中央廣場沸騰 3件噪音陳情查處結果曝

相關新聞

浪子回頭金不換！嘉義更生人阿慶用「會客菜」煮出重生滋味

曾是貨車司機的「阿慶」，因毒品誤入歧途、服刑7年，出獄後找工作四處碰壁，在嘉義更生保護會的協助下重新站起來，成為經營「會...

嘉市城市博覽會、國際管樂節年底登場 市府北棟基地變大舞台

嘉市年底2項重磅盛事「320＋1城市博覽會」與第33屆國際管樂節登場，預料吸引數十萬人湧入，為歲末年終掀起熱鬧慶典，往年...

用心情、回憶…寫城市故事 台南「大書」也可以這麼感動

「聽說，台產南是古蹟之都，聽說，台雨是美食之都。台南在歷史的薰陶下成為了每個人記憶中不可磨滅的一部分，我們只是故事中的一...

光織影舞周末閉幕！巨偶愛麗絲、萌系牡蠣寶寶打卡再一波

嘉義市秋夜最夢幻的藝術盛事「2025嘉義市光織影舞光影藝術展」，4日在北香湖登場，在秋節、雙十連假檔期帶動下，掀起觀展熱...

台南亞太成棒主球場 中職二軍明年試打

亞太國際棒球訓練中心將作為國家重要訓練基地，迄今場地仍改善中，中華職棒認證作業也遲未明朗，無法進行中職正式賽事。另，市立...

雲林縣愛無礙輪椅音樂人 走進「拾憶棧」演奏溫馨送愛

雲林縣愛無礙協會熱愛音樂的輪椅音樂人，今天攜手志工，帶著滿滿的著關懷物資、走進水林古厝「拾憶棧」，展開溫馨的「跨越障礙、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。