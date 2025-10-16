嘉市城市博覽會、國際管樂節年底登場 市府北棟基地變大舞台

嘉市年底2項重磅盛事「320＋1城市博覽會」與第33屆國際管樂節登場，預料吸引數十萬人湧入，為歲末年終掀起熱鬧慶典，往年管樂節晚會固定在田徑場舉辦，因場地整修，今年首次移師到市府南棟對面北棟大樓預定地舉行。主辦單位文化局將新場域命名「嘉義大舞台」，成為33年來全新慶典儀式場地。

今年國際管樂節12月19日熱鬧開幕，一路延續至2026年1月1日。不同以往的是，往年管樂晚會在田徑場舉辦，因田徑場整修，北棟大樓基地不僅是管樂節主舞台，也將是「320＋1城市博覽會」重要展區，未來還預定作為跨年晚會場地。文化局估算，該地能容納超過5000人，屆時將規畫完善交通動線與接駁措施，確保活動順暢安全。

今年管樂節邀集義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港與哈薩克等16組以上國際頂尖樂團輪番演出。節目內容包含主題晚會、室內外音樂會與最受歡迎「踩街嘉年華」。踩街隊伍將首度全線沿中山路封街遊行，從中央噴水圓環出發，終站抵達嘉義市立棒球場，為活動增添全新動線與城市節奏感。

最受樂迷期待來自日本2023年中華民國國慶典禮驚豔全場「翡翠騎士管樂隊」，12月21日首度登上嘉義舞台，為觀眾獻上華麗磅礡音樂盛宴。市府表示，年底城市博覽會及管樂節雙重活動，將讓城市白天現創意夜晚綻放音樂。隨著北棟大樓基地大舞台啟用與國際團隊加入，讓嘉市展現「音樂之都」魅力與自信。

市府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，歷經20年規畫與多次招標流標，5月9日決標，市長黃敏惠與統包團隊永青營造公司董事長曾國進簽約，決標總預算54億餘元，明年開工，工期5年，預定2030年竣工。