快訊

曾替蔡依林、蕭亞軒改名…知名命理師卜陽睡夢中離世 太太悲痛證實噩耗

堂本光一被爆將結婚！交往10年女方退社、刪IG疑為婚前準備

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

用心情、回憶…寫城市故事 台南「大書」也可以這麼感動

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區公所在台灣文學館旁的中西區圖書館，製作了一本大書讓民眾寫城市故事，已有20多人寫出自己的心想與懷念，也讓這一「接龍」更有趣。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所在台灣文學館旁的中西區圖書館，製作了一本大書讓民眾寫城市故事，已有20多人寫出自己的心想與懷念，也讓這一「接龍」更有趣。記者鄭惠仁／攝影

「聽說，台產南是古蹟之都，聽說，台雨是美食之都。台南在歷史的薰陶下成為了每個人記憶中不可磨滅的一部分，我們只是故事中的一隅，卻各各譜寫出特殊的故事。」南市中西區公所慶祝府城建城300年，製作了一本大書讓民眾寫城市故事，已有20多人寫出自己的心想與懷念，並將走出戶外，也讓這一「接龍」更有趣與熱鬧。

今年是台南府城建城300年，中西區圖書館製作了一本長80公分、高110公分的大書，邀請市民朋友來此接龍，留下自己生活的直覺紀錄，串聯成台南獨一無二的城市故事。一個多星期來，陸續有市民、遊人來到圖書館，寫下自己看府城的心情故事，還有人在書上作畫，讓這本大書更增添色彩與感動。

有人在書上寫著，「我在這裡生活了十七年，看著台南陪我走過一段又一段的人生故事。生活在台南的每一天，乎吸著台南的空氣，清新的感覺，讓我舒服的走在台南的街道上，這段旅程程或許充滿了未知的關卡，但同時也讓我在這片土地上寫下屬於自己的一頁。」

「七０年代我20多歲，經濟正在起飛，百業興旺，遍地黃金。中正路尾，中國城点心，商店街風光一時，合作大樓有遠東舞廳、台南大歌廳星船西餐廳及康樂街上熱城、亞士多西餐廳，車水馬龍，夜夜笙歌。如今時空更迭，物換星移我邁入古稀，當年的繁華早已成為一段殺美好的回憶，印在我的心中。」一段段的城市故事，在大書上寫出台南迷人的地方與無數人的回憶，有如一條時光隧道。

中西區公所表示，故事接龍的創作，每人限寫2至3行或畫1個畫框，完成後可至櫃台領取「作者牌」簽名，貼於故事封底，成為這本故事書的作者之一，故事書完成後將典藏於中西區圖書館，留下獨一無二、擁有共同記憶的城市故事。

歡慶府城300年，中西區公所還將推出快閃體驗，把「大南門」變成超好玩的文化遊樂園，舉辦「屭遊南門」城垣文化體驗展與中西區社造聯合成果發表會，用輕鬆有趣的方式，帶大家走進大南門的時光旅程，從昔日的城垣與碑林，到今天社造滿滿的創意與活力。10月24日大書也會搬到大南門城讓民眾書寫。

台南市中西區公所在台灣文學館旁的中西區圖書館，製作了一本大書讓民眾寫城市故事，已有20多人寫出自己的心想與懷念，也讓這一「接龍」更有趣。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區公所在台灣文學館旁的中西區圖書館，製作了一本大書讓民眾寫城市故事，已有20多人寫出自己的心想與懷念，也讓這一「接龍」更有趣。記者鄭惠仁／攝影

台南 圖書館 餐廳

延伸閱讀

MLB／又是波蘭柯！超前三分砲讓藍鳥主場變圖書館 水手帶2勝回主場

慶祝恆春建城150周年 新發現小行星命名「恆春」

台大圖書館辦特展 白先勇：盼學弟妹更認識文學

影／台南中西區圖書館製作大書 接龍寫故事共創城市記憶

相關新聞

浪子回頭金不換！嘉義更生人阿慶用「會客菜」煮出重生滋味

曾是貨車司機的「阿慶」，因毒品誤入歧途、服刑7年，出獄後找工作四處碰壁，在嘉義更生保護會的協助下重新站起來，成為經營「會...

嘉市城市博覽會、國際管樂節年底登場 市府北棟基地變大舞台

嘉市年底2項重磅盛事「320＋1城市博覽會」與第33屆國際管樂節登場，預料吸引數十萬人湧入，為歲末年終掀起熱鬧慶典，往年...

用心情、回憶…寫城市故事 台南「大書」也可以這麼感動

「聽說，台產南是古蹟之都，聽說，台雨是美食之都。台南在歷史的薰陶下成為了每個人記憶中不可磨滅的一部分，我們只是故事中的一...

光織影舞周末閉幕！巨偶愛麗絲、萌系牡蠣寶寶打卡再一波

嘉義市秋夜最夢幻的藝術盛事「2025嘉義市光織影舞光影藝術展」，4日在北香湖登場，在秋節、雙十連假檔期帶動下，掀起觀展熱...

台南亞太成棒主球場 中職二軍明年試打

亞太國際棒球訓練中心將作為國家重要訓練基地，迄今場地仍改善中，中華職棒認證作業也遲未明朗，無法進行中職正式賽事。另，市立...

雲林縣愛無礙輪椅音樂人 走進「拾憶棧」演奏溫馨送愛

雲林縣愛無礙協會熱愛音樂的輪椅音樂人，今天攜手志工，帶著滿滿的著關懷物資、走進水林古厝「拾憶棧」，展開溫馨的「跨越障礙、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。