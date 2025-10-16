用心情、回憶…寫城市故事 台南「大書」也可以這麼感動

「聽說，台產南是古蹟之都，聽說，台雨是美食之都。台南在歷史的薰陶下成為了每個人記憶中不可磨滅的一部分，我們只是故事中的一隅，卻各各譜寫出特殊的故事。」南市中西區公所慶祝府城建城300年，製作了一本大書讓民眾寫城市故事，已有20多人寫出自己的心想與懷念，並將走出戶外，也讓這一「接龍」更有趣與熱鬧。

今年是台南府城建城300年，中西區圖書館製作了一本長80公分、高110公分的大書，邀請市民朋友來此接龍，留下自己生活的直覺紀錄，串聯成台南獨一無二的城市故事。一個多星期來，陸續有市民、遊人來到圖書館，寫下自己看府城的心情故事，還有人在書上作畫，讓這本大書更增添色彩與感動。

有人在書上寫著，「我在這裡生活了十七年，看著台南陪我走過一段又一段的人生故事。生活在台南的每一天，乎吸著台南的空氣，清新的感覺，讓我舒服的走在台南的街道上，這段旅程程或許充滿了未知的關卡，但同時也讓我在這片土地上寫下屬於自己的一頁。」

「七０年代我20多歲，經濟正在起飛，百業興旺，遍地黃金。中正路尾，中國城点心，商店街風光一時，合作大樓有遠東舞廳、台南大歌廳星船西餐廳及康樂街上熱城、亞士多西餐廳，車水馬龍，夜夜笙歌。如今時空更迭，物換星移我邁入古稀，當年的繁華早已成為一段殺美好的回憶，印在我的心中。」一段段的城市故事，在大書上寫出台南迷人的地方與無數人的回憶，有如一條時光隧道。

中西區公所表示，故事接龍的創作，每人限寫2至3行或畫1個畫框，完成後可至櫃台領取「作者牌」簽名，貼於故事封底，成為這本故事書的作者之一，故事書完成後將典藏於中西區圖書館，留下獨一無二、擁有共同記憶的城市故事。