光織影舞周末閉幕！巨偶愛麗絲、萌系牡蠣寶寶打卡再一波
嘉義市秋夜最夢幻的藝術盛事「2025嘉義市光織影舞光影藝術展」，4日在北香湖登場，在秋節、雙十連假檔期帶動下，掀起觀展熱潮。市府統計，累計參觀人次突破77萬，18、19日將迎來最終章的閉幕活動，預料總參觀人數將突破80萬大關。
今年光影展以迪士尼經典「愛麗絲夢遊仙境」為主題，打造奇幻的北香湖樂園。全場最吸睛的莫過於高達9公尺的「巨型童偶愛麗絲」主題裝置，與湖中可愛「牡蠣寶寶」裝置。遊客笑問「愛麗絲手上拿的是奶酪、麵包還是月餅？」更好奇為何會有「海邊牡蠣」出現。其實在童話原著，牡蠣寶寶雖是冷門角色，卻有悲傷命運，牠們被海象誘騙成海鮮大餐；如今化身萌系造景，反成為最受歡迎的拍照打卡點。
白天北香湖充滿童話氣息，夜幕降臨後更幻化成光影仙境。30公尺長的沉浸式光環隧道、9公尺高的愛麗絲雕塑與湖面閃耀的「光月蝶影」，讓人彷彿走入現實版夢遊仙境。壓軸閉幕周休二日登場，18日（周六）晚間卡司強大，金曲療癒女聲梁文音率先開唱，甜美歌姬張語噥接棒青春旋律，壓軸由情歌王子陳勢安深情獻唱，浪漫氣氛將達到最高潮。
19日（周日）閉幕，壓軸表演「幻光特技馬戲秀」結合光影與音樂，帶來震撼的視覺饗宴，為展覽畫下夢幻句點。隨著天氣穩定、話題熱度持續攀升，預估閉幕周休人潮將再創高峰，半個月「光織影舞」可望超過80萬人次，為嘉義秋季觀光再寫耀眼的紀錄。
