台南亞太成棒主球場 中職二軍明年試打

亞太國際棒球訓練中心將作為國家重要訓練基地，迄今場地仍改善中，中華職棒認證作業也遲未明朗，無法進行中職正式賽事。另，市立棒球場因丹娜絲颱風受損，修復進度緩慢，主場球隊統一獅今年下半季賽事被迫全數外移，都令球迷不滿。

南市體育局允諾，棒訓中心成棒主球場年底前完成改善，明年中職二軍先試打，也會全面協助市立棒球場早日恢復比賽。

市議員李宗霖質詢說，棒訓中心有諸如副球場燈光照明不足，夜間打球恐有疑慮等小缺失，但改善進度緩慢，球迷甚至在社群詢問中職會長蔡其昌「亞太棒球場要怎麼處理」，蔡會長也只能回覆「要請教台南市政府，我也很疑惑？」

體育局長陳良乾回應，棒訓中心成棒主球場部分，已催促相關改善工程估價細項，待確認後立即啟動發包，目標年底前完工，之後中華職棒會安排二軍進行試打與測試，若測試結果符合標準，中職正式比賽就沒問題。

另，台南市立棒球場從7月風災後閒置至今，市議員郭鴻儀說，屋頂損壞外，球場夜間照明、部分鐵件等都受損，修復工作卻停滯，主要爭議為屋頂與基座結構的修復責任歸屬及經費來源。體育局指，依約由球團負責管理、修復，統一公司希望藉此進行全面性結構檢查，有委託結構技師進行評估，報告預計近期送交市府。