雲林縣愛無礙輪椅音樂人 走進「拾憶棧」演奏溫馨送愛

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
社區長者坐著輪椅聆聽輪椅音樂人的演奏熟悉的樂曲，不時隨著節拍舞動，高興地笑說自己是老青春。記者蔡維斌／翻攝
社區長者坐著輪椅聆聽輪椅音樂人的演奏熟悉的樂曲，不時隨著節拍舞動，高興地笑說自己是老青春。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣愛無礙協會熱愛音樂輪椅音樂人，今天攜手志工，帶著滿滿的著關懷物資、走進水林古厝「拾憶棧」，展開溫馨的「跨越障礙、攜手傳愛」演奏，用音樂與社區長輩同樂，「輪椅送愛」讓民眾揪感心。

當地水林山腳村長潘志誠、協會理事長吳秋蘭及有機小農陳弘益、文正國小退休校長紀力有均來協助，發送物資中，伴隨口琴與吉他悠揚旋律，全場拍手、哼唱帶動歡樂氣氛，散發濃濃人情味。

該村高齡101歲長者也來一起同樂，8、90歳長者像少年郎，坐著輪椅聽輪椅音樂人演奏，隨著節拍歌舞熱情依舊，「愛不是口號，而是行動，只要願意，溫暖就在每個角落。」愛無礙協會創理事長陳明瑟說，他們以音樂代種語言，沒有華麗的語言，每個樂符只傳達輪椅音樂人的真誠。

愛無礙協會感謝慈天必生宮和虎科大永續處執行長林敏正等人的贊助和支持，一場音樂餐會，農青提供的健康餐食，搭配轎椅音樂人的輕音樂，讓每個人臉上綻放同樣的笑容，感動幸福時刻，也感受水林純樸與生命厚度，溫暖在每個角落萌芽。

青農也提供健康美食。記者蔡維斌／翻攝
青農也提供健康美食。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣愛無礙協會熱愛音樂的輪椅音樂人深入偏鄉社區，走進水林古厝「拾憶棧」伴隨長者歡樂一整天。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣愛無礙協會熱愛音樂的輪椅音樂人深入偏鄉社區，走進水林古厝「拾憶棧」伴隨長者歡樂一整天。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣愛無礙協會熱愛音樂的輪椅音樂人深入偏鄉社區，帶來音樂與關懷。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣愛無礙協會熱愛音樂的輪椅音樂人深入偏鄉社區，帶來音樂與關懷。記者蔡維斌／翻攝

音樂 輪椅 雲林

