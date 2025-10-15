雲林縣愛無礙輪椅音樂人 走進「拾憶棧」演奏溫馨送愛

雲林縣愛無礙協會熱愛音樂的輪椅音樂人，今天攜手志工，帶著滿滿的著關懷物資、走進水林古厝「拾憶棧」，展開溫馨的「跨越障礙、攜手傳愛」演奏，用音樂與社區長輩同樂，「輪椅送愛」讓民眾揪感心。

當地水林山腳村長潘志誠、協會理事長吳秋蘭及有機小農陳弘益、文正國小退休校長紀力有均來協助，發送物資中，伴隨口琴與吉他悠揚旋律，全場拍手、哼唱帶動歡樂氣氛，散發濃濃人情味。

該村高齡101歲長者也來一起同樂，8、90歳長者像少年郎，坐著輪椅聽輪椅音樂人演奏，隨著節拍歌舞熱情依舊，「愛不是口號，而是行動，只要願意，溫暖就在每個角落。」愛無礙協會創理事長陳明瑟說，他們以音樂代種語言，沒有華麗的語言，每個樂符只傳達輪椅音樂人的真誠。