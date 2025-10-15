快訊

運動突發心臟病無AED錯失搶救時機 南市議員要求普設AED

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員朱正軒今質詢要求運動場館全面設置AED，體育局長陳良乾承諾盤點推動、強化急救教育。圖／朱正軒提供
台南市議員朱正軒今質詢要求運動場館全面設置AED，體育局長陳良乾承諾盤點推動、強化急救教育。圖／朱正軒提供

運動部成立後盼帶動民眾運動風氣，有議員提到近期有民眾到運動場突發意外，因未設置自動體外心臟電擊去顫器（AED）導致無法及時搶救，要求全市運動場館都要設為標準備配，市府體育局表達深切不捨，強調已積極推動在各運動場設置AED，以提升緊急救護能力。

台南市議員朱正軒今在市議會體育局業務質詢中指出，隨著運動風氣盛行，民眾使用運動設施頻繁，但近期有市民在場館內運動時突發心臟疾病，因現場未設置AED錯失黃金救援時機，令人遺憾。

他強調，AED成本低、操作簡易，卻能在關鍵時刻挽救生命，建議市府從「全面設置與維護」、「資訊公開透明」及「教育訓練普及」三方面同步推進。除要求所有運動場館設置並定期更新耗材外，也應將AED地點標註於Google地圖，並於場館入口明確標示位置，同時辦理操作及CPR課程，提升市民自救與互救能力。

體育局長陳良乾對此表示高度認同，強調AED設置是必要且可行的措施。目前亞太國際棒球訓練中心等已完成設置，另外田徑場、市棒、永華國民運動中心、市立游泳池、平實排球場、忠孝紅土網球場、安南水上運動訓練中心、永大溜冰場、南市立桌球館等均有設置，體育局將持續盤點全市運動場館現況逐步完成全面設置。

陳良乾補充，AED設置只是第一步，更重要的是熟練操作。體育局將與衛生局及體育總會合作，針對場館管理人員、防護員、運動社團及選手辦理教育訓練，讓更多市民具備正確使用知識。

他也表示，市府會推動AED地圖資訊上傳與場館告示制度，確保民眾在緊急狀況下能迅速找到設備。

