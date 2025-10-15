浪子回頭金不換！嘉義更生人阿慶用「會客菜」煮出重生滋味

曾是貨車司機的「阿慶」，因毒品誤入歧途、服刑7年，出獄後找工作四處碰壁，在嘉義更生保護會的協助下重新站起來，成為經營「會客菜」老闆，用雙手與毅力煮出新人生。他以自身經驗勉勵同樣曾迷失方向的人，「只要願意改變，人生一定有重新開始的機會。」

每天清晨4點多，當大多數人仍在睡夢中，林佳慶「阿慶」早已走進嘉義市南田市場，親自挑選最新鮮的蔬菜與食材。返家後備料、分裝、配送，一天忙碌超過10小時。這份工作，不僅是他的生計，更象徵著人生的重新啟動。

阿慶回憶，年輕時曾是貨車司機，31歲那年染上毒癮，最終因販毒入獄7年。服刑期間，他深刻體會失去自由的痛苦與家人的牽掛，立志出獄後要徹底遠離毒品，重新做人。但出獄後求職四處碰壁，於是思考在監所雜役學得的經驗，朝「會客菜」創業。但會客菜必須符合監獄行刑法規定，菜色更要避免一些忌諱，例如，被告收押，會客菜不能有雞鴨香腸，因為諧音很像「羈押延長」。只是初期送餐路途奔波、估量困難，常是將一天下來賣不出去的飯菜送至火車站分享給街友。

在鹿草鄉創業期間遇到凱米風災擾亂，一夕之間所有器材毀於一旦，但他不放棄，轉移陣地至嘉義市，前後經過3年努力，「會客菜」已穩定經營，平均每日出餐20份，最高曾達79份。目前團隊共有5名成員，阿慶主要負責接單與配送。

嘉義更生保護會長期關懷阿慶，今天下午主委黃俊森與嘉義地檢署檢察長蔡宗熙特地前往訪視，了解他的經營狀況與更生歷程。

黃俊森表示，阿慶的故事是更生人翻轉人生的最佳教材，未來將持續透過無息創業貸款與輔導資源，協助更多願意改變的更生人重新出發。

蔡宗熙讚許他以行動證明「有心就有路」，並計畫邀請阿慶於戒毒課程現身說法，鼓勵其他更生人勇敢踏出第一步。