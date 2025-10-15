快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

浪子回頭金不換！嘉義更生人阿慶用「會客菜」煮出重生滋味

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
左起檢察長蔡宗熙、嘉義更保會主委黃俊森、更生人阿慶與更保協會志工合影，為社會來正能量。記者李宗祐／攝影
左起檢察長蔡宗熙、嘉義更保會主委黃俊森、更生人阿慶與更保協會志工合影，為社會來正能量。記者李宗祐／攝影

曾是貨車司機的「阿慶」，因毒品誤入歧途、服刑7年，出獄後找工作四處碰壁，在嘉義更生保護會的協助下重新站起來，成為經營「會客菜」老闆，用雙手與毅力煮出新人生。他以自身經驗勉勵同樣曾迷失方向的人，「只要願意改變，人生一定有重新開始的機會。」

每天清晨4點多，當大多數人仍在睡夢中，林佳慶「阿慶」早已走進嘉義市南田市場，親自挑選最新鮮的蔬菜與食材。返家後備料、分裝、配送，一天忙碌超過10小時。這份工作，不僅是他的生計，更象徵著人生的重新啟動。

阿慶回憶，年輕時曾是貨車司機，31歲那年染上毒癮，最終因販毒入獄7年。服刑期間，他深刻體會失去自由的痛苦與家人的牽掛，立志出獄後要徹底遠離毒品，重新做人。但出獄後求職四處碰壁，於是思考在監所雜役學得的經驗，朝「會客菜」創業。但會客菜必須符合監獄行刑法規定，菜色更要避免一些忌諱，例如，被告收押，會客菜不能有雞鴨香腸，因為諧音很像「羈押延長」。只是初期送餐路途奔波、估量困難，常是將一天下來賣不出去的飯菜送至火車站分享給街友。

在鹿草鄉創業期間遇到凱米風災擾亂，一夕之間所有器材毀於一旦，但他不放棄，轉移陣地至嘉義市，前後經過3年努力，「會客菜」已穩定經營，平均每日出餐20份，最高曾達79份。目前團隊共有5名成員，阿慶主要負責接單與配送。

嘉義更生保護會長期關懷阿慶，今天下午主委黃俊森與嘉義地檢署檢察長蔡宗熙特地前往訪視，了解他的經營狀況與更生歷程。

黃俊森表示，阿慶的故事是更生人翻轉人生的最佳教材，未來將持續透過無息創業貸款與輔導資源，協助更多願意改變的更生人重新出發。

蔡宗熙讚許他以行動證明「有心就有路」，並計畫邀請阿慶於戒毒課程現身說法，鼓勵其他更生人勇敢踏出第一步。

阿慶說，最感謝的是更保會與不離不棄的社工夥伴。他也以自身經驗勉勵同樣曾迷失方向的人「離開吸毒的環境，自然就能戒掉。只要願意改變，就一定能重新開始。」

嘉義更保會主委黃俊森握手勉勵阿慶重生。記者李宗祐／攝影
嘉義更保會主委黃俊森握手勉勵阿慶重生。記者李宗祐／攝影
左起嘉義更保會主委黃俊森、檢察長蔡宗熙訪視更生人阿慶握手合影，象徵社會支持與重生希望的傳遞。記者李宗祐／攝影
左起嘉義更保會主委黃俊森、檢察長蔡宗熙訪視更生人阿慶握手合影，象徵社會支持與重生希望的傳遞。記者李宗祐／攝影
左起嘉義更保會主委黃俊森、檢察長蔡宗熙訪視更生人阿慶。記者李宗祐／攝影
左起嘉義更保會主委黃俊森、檢察長蔡宗熙訪視更生人阿慶。記者李宗祐／攝影

嘉義 更生人 創業

延伸閱讀

高雄11歲男童弄丟作業本被罵 離家出走到嘉義找外婆

嘉義限定！乳酸飲料造型雞蛋燒萌翻網路

百年樹木園風災後重啟生態池乾涸 烏龜魚群消失惹疑慮原因曝

搬家搬過頭！嘉義男退租連家具家電都帶走被判刑

相關新聞

台南公共運輸處布達新任交通幹部 打造智慧、低碳、人本運輸環境

為推動本市重大交通政策，打造安全、智慧與永續並進的運輸環境，台南市政府交通局15日下午布達「台南市公共運輸處」新任首長及...

浪子回頭金不換！嘉義更生人阿慶用「會客菜」煮出重生滋味

曾是貨車司機的「阿慶」，因毒品誤入歧途、服刑7年，出獄後找工作四處碰壁，在嘉義更生保護會的協助下重新站起來，成為經營「會...

台南守護綠色脈絡 永康砲校創意園區保留2700棵喬木

台南市政府推動「永康砲校創意園區區段徵收開發計畫」，舊砲校基地將由軍事用地轉型為結合歷史記憶、自然生態與多元休閒功能的創...

台南「以功代金」環保祭祀累積3400萬 小愛心大力量萬千弱勢受惠

為減少燒紙錢，降低空汙，台南環保局長期推動「以功代金」的環保祭祀政策，15年來的響應人次已達到6.2萬人，善款累計也突破...

雲林風箏衝浪公開賽11月8日登場 增加精彩水翼Pump表演賽

2025雲林風箏衝浪公開賽11月8、9日將在四湖三條崙海水浴場登場，共有8國171名運動好手飆技外，更開放風箏衝浪陸上操...

水庫種電惹議 嘉義縣市首座內埔子水庫光電板水質檢測結果曝

台南烏山頭水庫水面光電設施引發爭議，話題延燒立法院，7年前，嘉義縣民雄鄉「內埔子水庫」搶先設置太陽光電系統，成為嘉義首座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。