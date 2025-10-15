南科考古館慶6週年免費入館 逛「史前食代」市集

國立台灣史前文化博物館南科考古館舉辦6週年館慶活動，18日、19日將開放免費入館，以「史前食代」為主題安排多元系列活動，帶領民眾探索史前飲食文化與永續生活智慧。

南科考古館人員今天告訴中央社記者，今年館慶活動「史前食代－那食 那掘 較知味」，結合考古研究、文化傳承與永續教育，邀請大家感受從土地到語言的永續行動力，以「永續飲食×母語」為核心，透過闖關遊戲、市集與親子活動，展現史前飲食與現代永續行動連結。

館方指出，18日、19日兩天開放免費入館，在館內推出「食力大挑戰」闖關遊戲，從碳化種子辨識、灰坑觀察到海洋保育議題，同時邀請驚奇博物館行動列車，帶來博物館好朋友的特色課程等共12個關卡，寓教於樂。

另規劃「聽故事×玩手作」及「史前小陶器盆栽DIY」活動，邀請繪本老師以台灣台語講述「我的爸爸是白衣天使」、「河馬媽媽分鬆餅」等故事，從生活中學習性別平等與誠信觀念；民眾也能親手繪製陶罐紋飾、種植多肉植物，感受創作樂趣與永續綠生活。

館方表示，「史前食代市集」聚集40家小農、手作與文創攤商，凡以台灣台語點餐並說出活動名稱「史前食代－那食 那掘 較知味」，即可享店家專屬優惠；為響應永續消費與環保理念，現場全面不提供一次性餐具，鼓勵民眾自備或租借現場提供的環保容器。

市集並安排多場表演，包括水管阿民、魔術秀、氣球秀與泡泡秀等，讓台灣台語、音樂與綠色生活交織成熱鬧的假日風景。