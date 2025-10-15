台南守護綠色脈絡 永康砲校創意園區保留2700棵喬木

台南市政府推動「永康砲校創意園區區段徵收開發計畫」，舊砲校基地將由軍事用地轉型為結合歷史記憶、自然生態與多元休閒功能的創意設計園區，市黃偉哲要求以尊重土地、回應社區期待為規畫原則，保留園區超過2700棵的喬木，打造綠意盎然的休憩空間，更延續城市的記憶。

黃偉哲表示，台南不僅是文化古都，更是推動永續城市發展的先行者，未來園區將規劃主題綠地、友善步道與文創展演空間，提供市民豐富多元的使用機能。

砲校二期計畫區面積69.03公頃，基地內樹木繁茂，高聳老樹見證歲月痕跡，也展現都會區中難得的生態價值。目前地政局已完成全區樹木普查與褐根病調查，其中胸徑120公分以上的老榕樹43株，除2株因道路建設需移植外，其餘老樹都原地保留，並以綠廊設計串聯樹群，營造人與自然共處的友善空間。

地政局長陳淑舉例，公14-3公園基地原有喬木494株，公13公園有617株喬木，大部分採原地保留或於區內移植，延續綠蔭脈絡。若有少部分樹木因嚴重枯死、健康不良或存在傾倒風險，在工程階段會移除，以確保園區安全與生態健康。開發區樹木以保留為優先原則，確保這些老樹不僅繼續守護園區，也讓開發完成時民眾即有大樹可遮蔭乘涼，成為市民生活中可親近的自然夥伴。

陳淑美表示，永康砲校創意設計園區的未來願景，象徵城市空間再生進入新的階段，開發工程設計秉持「保留綠脈、延續記憶」的理念，完整盤點園區內樹木資源，針對老樹及具生態價值的植栽進行調查與標定，盡可能原地保留或移植，確保原有綠蔭與自然景觀得以延續，讓這片融合歷史、生態與創新的土地，成為市民找尋生活節奏與情感連結的重要綠地。