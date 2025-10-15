台南「以功代金」環保祭祀累積3400萬 小愛心大力量萬千弱勢受惠

為減少燒紙錢，降低空汙，台南環保局長期推動「以功代金」的環保祭祀政策，15年來的響應人次已達到6.2萬人，善款累計也突破3400萬元，今年中元渡渡響應人數2千人，獲得善120萬元。這些善款全數透過在地12家社福團體妥善運用照顧弱勢，讓民眾能同時做到祈福顧環保、行善更踏實。

南市環保局為感謝市民響應環保祭祀、力行「替代燒、適量燒、集中燒」，今天在台灣首廟天壇舉辦「功德迴向祈安法會暨以功代金祈福大典」。今年因颱風、強降雨與地震等天災頻仍，法會特別加入「祛災消難、國泰民安」祈願，恭請玉皇大帝加持全民，祈求風調雨順、社會安定。

環保局長許仁澤指出，今年不僅一般信眾踴躍參與，社區集體響應「以功代金」也持續擴大，如永康漾煙波、名揚四海及安平水悅灣等社區，都在普渡祭典中主動採行「以功代金」，展現社區凝聚力與環保意識，達成「環保與功德加倍」的雙重效益。今年中元響應人數累計2千人，善款突破120萬元，是新冠疫情爆發以來的新高，善心能量持續累積，讓社會更友善。

環保局統計，今年新增的64處紙錢集中箱，中元期間集中量突破2噸，顯示多年來推動的環保祭祀與紙錢減量理念已深植人心。未來將持續推廣多元環保祭祀方式，鼓勵民眾以實際行動落實信仰與環境永續共存。