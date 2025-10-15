快訊

台南「以功代金」環保祭祀累積3400萬 小愛心大力量萬千弱勢受惠

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今天在台灣首廟天壇舉辦「功德迴向祈安法會暨以功代金祈福大典」。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局今天在台灣首廟天壇舉辦「功德迴向祈安法會暨以功代金祈福大典」。記者鄭惠仁／翻攝

為減少燒紙錢，降低空汙，台南環保局長期推動「以功代金」的環保祭祀政策，15年來的響應人次已達到6.2萬人，善款累計也突破3400萬元，今年中元渡渡響應人數2千人，獲得善120萬元。這些善款全數透過在地12家社福團體妥善運用照顧弱勢，讓民眾能同時做到祈福顧環保、行善更踏實。

南市環保局為感謝市民響應環保祭祀、力行「替代燒、適量燒、集中燒」，今天在台灣首廟天壇舉辦「功德迴向祈安法會暨以功代金祈福大典」。今年因颱風、強降雨與地震等天災頻仍，法會特別加入「祛災消難、國泰民安」祈願，恭請玉皇大帝加持全民，祈求風調雨順、社會安定。

環保局長許仁澤指出，今年不僅一般信眾踴躍參與，社區集體響應「以功代金」也持續擴大，如永康漾煙波、名揚四海及安平水悅灣等社區，都在普渡祭典中主動採行「以功代金」，展現社區凝聚力與環保意識，達成「環保與功德加倍」的雙重效益。今年中元響應人數累計2千人，善款突破120萬元，是新冠疫情爆發以來的新高，善心能量持續累積，讓社會更友善。

環保局統計，今年新增的64處紙錢集中箱，中元期間集中量突破2噸，顯示多年來推動的環保祭祀與紙錢減量理念已深植人心。未來將持續推廣多元環保祭祀方式，鼓勵民眾以實際行動落實信仰與環境永續共存。

台南公共運輸處布達新任交通幹部 打造智慧、低碳、人本運輸環境

為推動本市重大交通政策，打造安全、智慧與永續並進的運輸環境，台南市政府交通局15日下午布達「台南市公共運輸處」新任首長及...

運動突發心臟病無AED錯失搶救時機 南市議員要求普設AED

運動部成立後盼帶動民眾運動風氣，有議員提到近期有民眾到運動場突發意外，因未設置自動體外心臟電擊去顫器（AED）導致無法及...

浪子回頭金不換！嘉義更生人阿慶用「會客菜」煮出重生滋味

曾是貨車司機的「阿慶」，因毒品誤入歧途、服刑7年，出獄後找工作四處碰壁，在嘉義更生保護會的協助下重新站起來，成為經營「會...

台南守護綠色脈絡 永康砲校創意園區保留2700棵喬木

台南市政府推動「永康砲校創意園區區段徵收開發計畫」，舊砲校基地將由軍事用地轉型為結合歷史記憶、自然生態與多元休閒功能的創...

台南「以功代金」環保祭祀累積3400萬 小愛心大力量萬千弱勢受惠

為減少燒紙錢，降低空汙，台南環保局長期推動「以功代金」的環保祭祀政策，15年來的響應人次已達到6.2萬人，善款累計也突破...

台南培訓新南向旅遊導覽人員 5年累計133人助攻國際觀光

台南市政府培訓114年新南向旅遊導覽人員今天結業，共有印尼、泰國、越南、香港等31名新住民參與，5年來累計培訓導覽人員1...

