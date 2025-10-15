台南培訓新南向旅遊導覽人員 5年累計133人助攻國際觀光

台南市政府培訓114年新南向旅遊導覽人員今天結業，共有印尼、泰國、越南、香港等31名新住民參與，5年來累計培訓導覽人員133人。

南市府觀光旅遊局今年培訓新南向旅遊導覽人員，課程以「強化導覽專業」、「深化文化理解」、「導入觀光永續」等為核心，涵蓋地方文化、導覽職能、觀光政策、性別平等、短影音行銷及實地走訪代表性觀光景點。

培訓課程也進行戶外導覽模擬與實務驗收，訓練導覽應變力、現場互動技巧與路線節奏掌握，且由專業導師現場評核驗收演練，完整建構導覽人員通識基礎，期待為台南國際觀光市場注入「新南向」動能。

觀旅局今天表示，目前台南市新住民逾2萬3000人，市府新南向旅遊導覽培訓計畫民國110年開辦以來，累計培育133名跨文化敏感度和專業多語能力的導覽人員，成為台南連結新南向國家旅客觀光重要橋梁。

觀旅局希望透過導覽人員以母語和專業熱情傳遞台南人文風景，建立深切文化連結與交流。未來市府也將建置多語導覽人才資料庫，運用於重要國際交流活動、協助接待外賓、提供觀光旅行業者參考選用等，作為拓展國際友善服務重點資源。