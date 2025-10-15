快訊

地檢署若羈押就立地成佛 檢方依恐嚇罪嫌命館長15萬交保

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

台南培訓新南向旅遊導覽人員 5年累計133人助攻國際觀光

中央社／ 台南15日電
台南市政府培訓114年新南向旅遊導覽人員，15日舉辦結業儀式，共有印尼、泰國、越南、香港等31名新住民參與。（台南市政府提供）中央社
台南市政府培訓114年新南向旅遊導覽人員，15日舉辦結業儀式，共有印尼、泰國、越南、香港等31名新住民參與。（台南市政府提供）中央社

台南市政府培訓114年新南向旅遊導覽人員今天結業，共有印尼、泰國、越南、香港等31名新住民參與，5年來累計培訓導覽人員133人。

南市府觀光旅遊局今年培訓新南向旅遊導覽人員，課程以「強化導覽專業」、「深化文化理解」、「導入觀光永續」等為核心，涵蓋地方文化、導覽職能、觀光政策、性別平等、短影音行銷及實地走訪代表性觀光景點。

培訓課程也進行戶外導覽模擬與實務驗收，訓練導覽應變力、現場互動技巧與路線節奏掌握，且由專業導師現場評核驗收演練，完整建構導覽人員通識基礎，期待為台南國際觀光市場注入「新南向」動能。

觀旅局今天表示，目前台南市新住民逾2萬3000人，市府新南向旅遊導覽培訓計畫民國110年開辦以來，累計培育133名跨文化敏感度和專業多語能力的導覽人員，成為台南連結新南向國家旅客觀光重要橋梁。

觀旅局希望透過導覽人員以母語和專業熱情傳遞台南人文風景，建立深切文化連結與交流。未來市府也將建置多語導覽人才資料庫，運用於重要國際交流活動、協助接待外賓、提供觀光旅行業者參考選用等，作為拓展國際友善服務重點資源。

台南 新住民 性別平等

延伸閱讀

50個好故事【脈動台灣 醫路前行】隱形英雄1＿移起發聲

新南向座談會 林飛帆：民主國家應思考彌補區域軍力失衡破口

2025年新南向+智庫高峰會 邀請各國學者專家與會

籃球／新南向國際賽圓滿落幕 國際交流助台灣球員開眼界

相關新聞

台南公共運輸處布達新任交通幹部 打造智慧、低碳、人本運輸環境

為推動本市重大交通政策，打造安全、智慧與永續並進的運輸環境，台南市政府交通局15日下午布達「台南市公共運輸處」新任首長及...

運動突發心臟病無AED錯失搶救時機 南市議員要求普設AED

運動部成立後盼帶動民眾運動風氣，有議員提到近期有民眾到運動場突發意外，因未設置自動體外心臟電擊去顫器（AED）導致無法及...

浪子回頭金不換！嘉義更生人阿慶用「會客菜」煮出重生滋味

曾是貨車司機的「阿慶」，因毒品誤入歧途、服刑7年，出獄後找工作四處碰壁，在嘉義更生保護會的協助下重新站起來，成為經營「會...

台南守護綠色脈絡 永康砲校創意園區保留2700棵喬木

台南市政府推動「永康砲校創意園區區段徵收開發計畫」，舊砲校基地將由軍事用地轉型為結合歷史記憶、自然生態與多元休閒功能的創...

台南「以功代金」環保祭祀累積3400萬 小愛心大力量萬千弱勢受惠

為減少燒紙錢，降低空汙，台南環保局長期推動「以功代金」的環保祭祀政策，15年來的響應人次已達到6.2萬人，善款累計也突破...

台南培訓新南向旅遊導覽人員 5年累計133人助攻國際觀光

台南市政府培訓114年新南向旅遊導覽人員今天結業，共有印尼、泰國、越南、香港等31名新住民參與，5年來累計培訓導覽人員1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。