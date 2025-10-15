快訊

雲林風箏衝浪公開賽11月8日登場 增加精彩水翼Pump表演賽

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
2025雲林風箏衝浪公開賽11月8、9日將在四湖三條崙海水浴場登場，來自多個國家的衝浪好手齊聚，歡迎來雲林享受乘風破浪的暢快。記者蔡維斌／攝影
2025雲林風箏衝浪公開賽11月8、9日將在四湖三條崙海水浴場登場，來自多個國家的衝浪好手齊聚，歡迎來雲林享受乘風破浪的暢快。記者蔡維斌／攝影

2025雲林風箏衝浪公開賽11月8、9日將在四湖三條崙海水浴場登場，共有8國171名運動好手飆技外，更開放風箏衝浪陸上操箏、先鋒舟體驗，有專業競技也有沙灘親子風箏，更有創意市集及藝術展，海陸空一次玩個夠，歡迎一起來雲林分享濱海歡樂時光。

雲林縣府完成三條崙海水浴場整修，引進無痕海洋運動，發展風箏衝浪的水上活動場域，2020年成立雲林國際風箏衝浪學校，透過專業師資培訓，5年來已培育逾500名風箏衝浪好手，也帶動強化雲林沿海觀光量能。

縣府計畫處長李明岳表示，雲林風箏衝浪公開賽進入今年邁進第五屆，今年水域競賽分為風箏衝浪、風翼水翼繞標競速賽，更首度開辦「水翼Pump交流表演賽」，3場賽事吸引美、愛爾蘭、越南、印度、日本等8國家171名飆浪好手參與，透過高手海上競技，讓國人見識外國衝浪運動的盛況。

今天賽前宣傳會由雲林縣長張麗善、雲嘉南國家風景區管理處長徐振能主持，現場也展示沙灘輪椅和輪椅衝浪板。張麗善說，三條崙海水浴場是推動「海洋平權」及「海洋無障礙」重要基地，還榮獲台灣永續行動獎殊榮。

她表示，三條崙海水浴場風力穩定、沙灘平整、腹地寬廣，加上公共設施完善，近年來吸引國內外選手參賽，感謝海洋委員會及濱海國家風景區管理處的支持，盼中央與地方持續合作，將該區發展成為海洋生態教育園區，帶動觀光。

李明岳指出，今年國內外好手齊聚競技，不僅可讓民眾大飽眼福，更有風箏衝浪陸上操箏、先鋒舟等水域體驗，2天共開放2場次，限額報名，民眾可上「海young三條崙」臉書貼文中的報名連結報名。2天活動將有市集、氣墊樂園、滑步車、首作體驗，精彩可期，歡迎全國各界把握機會來感受乘風破浪的暢快。

2025雲林風箏衝浪公開賽11月8、9日將在四湖三條崙海水浴場登場，賽前宣傳會展示沙灘輪椅、衝浪板、風翼等各種海上運動器具。記者蔡維斌／攝影
2025雲林風箏衝浪公開賽11月8、9日將在四湖三條崙海水浴場登場，賽前宣傳會展示沙灘輪椅、衝浪板、風翼等各種海上運動器具。記者蔡維斌／攝影
2025雲林風箏衝浪公開賽11月8、9日將在四湖三條崙海水浴場登場，賽前宣傳會展示沙灘輪椅、衝浪板、風翼等各種海上運動器具。記者蔡維斌／攝影
2025雲林風箏衝浪公開賽11月8、9日將在四湖三條崙海水浴場登場，賽前宣傳會展示沙灘輪椅、衝浪板、風翼等各種海上運動器具。記者蔡維斌／攝影
2025雲林風箏衝浪公開賽11月8、9日將在四湖三條崙海水浴場登場，賽前宣傳會展示沙灘輪椅、衝浪板、風翼等各種海上運動器具。記者蔡維斌／攝影
2025雲林風箏衝浪公開賽11月8、9日將在四湖三條崙海水浴場登場，賽前宣傳會展示沙灘輪椅、衝浪板、風翼等各種海上運動器具。記者蔡維斌／攝影
雲林風箏衝浪公開賽將登場，各國好手齊聚海上競技。圖／雲林縣府提供。
雲林風箏衝浪公開賽將登場，各國好手齊聚海上競技。圖／雲林縣府提供。

風箏 雲林 海水浴場

