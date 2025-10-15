台南公共運輸處布達新任交通幹部 打造智慧、低碳、人本運輸環境

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府交通局長王銘德（右二）布達新任停車工程科長孫允昌（左一）、新任公共運輸處長劉佳峰（左二）、新任交通管制科長劉昆和（右一）等人事案。圖／台南市交通局提供
為推動本市重大交通政策，打造安全、智慧與永續並進的運輸環境，台南市政府交通局15日下午布達「台南市公共運輸處」新任首長及交通管制科、停車工程科新任科長，以「智慧運輸、低碳永續、人本交通」為願景，展現交通局積極打造大台南交通新格局的決心。

新任公共運輸處處長劉佳峰，為國立交通大學交通運輸研究所碩士，歷任交通局停車工程科科長、交通事件裁決中心主任及公共運輸處秘書等職，行政歷練完整、專業紮實。

劉佳峰曾帶領團隊於「中華民國第16任總統、副總統就職國宴」期間完成停車場規畫與引導任務；並主導「台南市東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設多目標立體停車場新建工程」等三項工程案，參加2024國家卓越建設獎評選，榮獲「最佳規劃設計類金質獎」殊榮。另外在負責交通裁決業務期間，更完成全局裁決作業規畫及便民措施建置，展現優異施政成果與卓越績效。

配合本次人事異動，交通管制科及停車工程科等2單位主管也有變動，交通事件裁決中心秘書劉昆和陞任交通管制科科長、由市府經發局專員孫允昌陞任本局停車工程科科長。

交通局長王銘德表示，此次人事調整秉持市長「用人唯才、適才適所」的原則，期勉新任幹部發揮專長、承先啟後，持續推動重大交通建設，展現臺南交通新氣象。

