嘉縣使用國產無人機、軟體查核稅籍 去紅色供應鏈

嘉義縣財政稅務局今天發表查核稅籍創新技術，使用國產無人機及自主開發軟體，與GIS（地理資訊系統）結合空拍影像，除提升查稅效率，也去除紅色供應鏈，降低敏感資訊外洩風險。

嘉義縣財稅局今天在亞洲無人機AI創新應用研發中心展示無人機查核稅籍新技術，邀請縣長翁章梁及縣府各局處首長與會。

財稅局電子作業科長何宏明簡報說，財稅局與璿元科技有限公司合作，採用通過中階資安檢測的國產無人機，並共同開發「一鍵起飛、自動飛行與拍攝」專屬應用軟體，此軟體更取得「行動應用APP基本資安標章」，降低敏感資訊外洩風險。

何宏明表示，透過運用軟體將無人機與GIS地理資訊系統結合，財稅局建立「稅籍資料空間座標化」，只要將查核的區域座標輸入，在查核區域啟動無人機，無人機就會自動勘查，拍攝解析度達4K影像回傳。

財稅局強調，新技術解決以往空照圖解析度低、偏遠山區難以抵達、查核人員遭遇干擾及須手動輸入等問題，大幅提升稅籍查核效率與精準度，也減少徵納雙方爭議。

翁章梁接受媒體聯訪表示，中國品牌無人機存在資安風險，財稅局使用台灣產製的軟、硬體，除落實政府禁用中國資通訊產品政策，也響應國際去紅色供應鏈趨勢。