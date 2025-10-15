快訊

別再當盤子！好市多會員常忽略6權益 一堆人白花年費不自知

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

嘉縣使用國產無人機、軟體查核稅籍 去紅色供應鏈

中央社／ 嘉義縣15日電
嘉義縣財政稅務局15日在亞洲無人機AI創新應用研發中心發表查核稅籍新技術，使用國產無人機及自主開發軟體，邀縣長翁章梁（中）操作體驗。中央社
嘉義縣財政稅務局15日在亞洲無人機AI創新應用研發中心發表查核稅籍新技術，使用國產無人機及自主開發軟體，邀縣長翁章梁（中）操作體驗。中央社

嘉義縣財政稅務局今天發表查核稅籍創新技術，使用國產無人機及自主開發軟體，與GIS（地理資訊系統）結合空拍影像，除提升查稅效率，也去除紅色供應鏈，降低敏感資訊外洩風險

嘉義縣財稅局今天在亞洲無人機AI創新應用研發中心展示無人機查核稅籍新技術，邀請縣長翁章梁及縣府各局處首長與會。

財稅局電子作業科長何宏明簡報說，財稅局與璿元科技有限公司合作，採用通過中階資安檢測的國產無人機，並共同開發「一鍵起飛、自動飛行與拍攝」專屬應用軟體，此軟體更取得「行動應用APP基本資安標章」，降低敏感資訊外洩風險。

何宏明表示，透過運用軟體將無人機與GIS地理資訊系統結合，財稅局建立「稅籍資料空間座標化」，只要將查核的區域座標輸入，在查核區域啟動無人機，無人機就會自動勘查，拍攝解析度達4K影像回傳。

財稅局強調，新技術解決以往空照圖解析度低、偏遠山區難以抵達、查核人員遭遇干擾及須手動輸入等問題，大幅提升稅籍查核效率與精準度，也減少徵納雙方爭議。

翁章梁接受媒體聯訪表示，中國品牌無人機存在資安風險，財稅局使用台灣產製的軟、硬體，除落實政府禁用中國資通訊產品政策，也響應國際去紅色供應鏈趨勢。

風險 資安 座標 無人機 翁章梁

延伸閱讀

迎重陽節嘉義縣市逾16萬長者可領敬老金 人瑞減緩最長壽曝

義竹104歲人瑞還能騎單車 翁章梁親贈重陽禮金

嘉縣多元教育又一體現 美林國小變身蒙特梭利學校

嘉義番路柿子節登場 未來將設柿子加工廠與展售中心

相關新聞

台南公共運輸處布達新任交通幹部 打造智慧、低碳、人本運輸環境

為推動本市重大交通政策，打造安全、智慧與永續並進的運輸環境，台南市政府交通局15日下午布達「台南市公共運輸處」新任首長及...

水庫種電惹議 嘉義縣市首座內埔子水庫光電板水質檢測結果曝

台南烏山頭水庫水面光電設施引發爭議，話題延燒立法院，7年前，嘉義縣民雄鄉「內埔子水庫」搶先設置太陽光電系統，成為嘉義首座...

施政報告講1.5小時沒有休息 張麗善：團隊很用心一定要讓大家知道

雲林縣議會第6次定期會昨天開議，雲林縣長張麗善進行施政報告，她全程花費1.5小時細數執政6年成績，包括在教育、產業、環保...

迎重陽節嘉義縣市逾16萬長者可領敬老金 人瑞減緩最長壽曝

重陽節將至，嘉義縣市展現「敬老傳統」美德，受少子化、老化與青壯人口外流影響，全國老化比例最高的嘉縣，65歲以上長者多達1...

全台老化比例最高！嘉義縣108歲人瑞阿公是媽祖「乩身」 長壽祕訣曝

29日重陽節，全台老化比例最高嘉義縣添長壽佳話，嘉義縣市共165位人瑞，年紀最長是東石鄉108歲阿公張丙丁，他是港口宮媽...

百年樹木園風災後重啟生態池乾涸 烏龜魚群消失惹疑慮原因曝

嘉義市重要綠地、國家植物園「方舟計畫」基地嘉義樹木園，歷經7月6日丹娜絲颱風重創後，雖在封園清理2個多月後9月22日重新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。