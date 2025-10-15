嘉義限定！乳酸飲料造型雞蛋燒萌翻網路

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市一間在地老字號乳酸飲料經銷商，近日推出以乳酸飲料瓶為造型的「雞蛋燒」，造型可愛又逼真，引發網路熱議，吸引不少民眾慕名前來購買。這款創意雞蛋燒在中秋節檔期一推出後，立即成為嘉義最新打卡美食，不少民眾直呼「太可愛」。

店家表示，造型雞蛋燒以100％乳酸飲料鮮奶為基底、不加水，香氣濃郁、口感綿密，兼具視覺與味覺雙重享受。這項創意靈感來自范姓店老闆長年販售的經典乳酸飲料，希望結合童年回憶氛圍，推出限定甜點，帶給顧客驚喜與溫度。

這家乳酸飲料店是嘉義在地經營數十年的品牌，販售的乳酸飲料、冰沙與冰棒，是許多嘉義人從小喝到大的熟悉味道，每逢炎夏總吸引民眾購買消暑。如今再推乳酸飲料造型雞蛋燒，成為全台首創、僅在嘉義市限定販售的特色甜點，再度讓嘉義美食話題登上熱搜。

飲料 嘉義 雞蛋

相關新聞

全台老化比例最高！嘉義縣108歲人瑞阿公是媽祖「乩身」 長壽祕訣曝

29日重陽節，全台老化比例最高嘉義縣添長壽佳話，嘉義縣市共165位人瑞，年紀最長是東石鄉108歲阿公張丙丁，他是港口宮媽...

施政報告講1.5小時沒有休息 張麗善：團隊很用心一定要讓大家知道

雲林縣議會第6次定期會昨天開議，雲林縣長張麗善進行施政報告，她全程花費1.5小時細數執政6年成績，包括在教育、產業、環保...

水庫種電惹議 嘉義縣市首座內埔子水庫光電板水質檢測結果曝

台南烏山頭水庫水面光電設施引發爭議，話題延燒立法院，7年前，嘉義縣民雄鄉「內埔子水庫」搶先設置太陽光電系統，成為嘉義首座...

迎重陽節嘉義縣市逾16萬長者可領敬老金 人瑞減緩最長壽曝

重陽節將至，嘉義縣市展現「敬老傳統」美德，受少子化、老化與青壯人口外流影響，全國老化比例最高的嘉縣，65歲以上長者多達1...

百年樹木園風災後重啟生態池乾涸 烏龜魚群消失惹疑慮原因曝

嘉義市重要綠地、國家植物園「方舟計畫」基地嘉義樹木園，歷經7月6日丹娜絲颱風重創後，雖在封園清理2個多月後9月22日重新...

嘉義麵店貼公告拒播新聞 老闆嘆「藍綠太吵」改放輕音樂止紛爭

嘉義市1家平凡傳統麵店，近日因為牆上貼出1張公告而成為話題。公告上寫著，「因政治藍綠有爭議，本店電視不播放新聞，改放輕音...

