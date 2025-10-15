嘉義限定！乳酸飲料造型雞蛋燒萌翻網路

嘉義市一間在地老字號乳酸飲料經銷商，近日推出以乳酸飲料瓶為造型的「雞蛋燒」，造型可愛又逼真，引發網路熱議，吸引不少民眾慕名前來購買。這款創意雞蛋燒在中秋節檔期一推出後，立即成為嘉義最新打卡美食，不少民眾直呼「太可愛」。

店家表示，造型雞蛋燒以100％乳酸飲料鮮奶為基底、不加水，香氣濃郁、口感綿密，兼具視覺與味覺雙重享受。這項創意靈感來自范姓店老闆長年販售的經典乳酸飲料，希望結合童年回憶氛圍，推出限定甜點，帶給顧客驚喜與溫度。

這家乳酸飲料店是嘉義在地經營數十年的品牌，販售的乳酸飲料、冰沙與冰棒，是許多嘉義人從小喝到大的熟悉味道，每逢炎夏總吸引民眾購買消暑。如今再推乳酸飲料造型雞蛋燒，成為全台首創、僅在嘉義市限定販售的特色甜點，再度讓嘉義美食話題登上熱搜。